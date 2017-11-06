اللواء الركن شلال شايع يتلقى اتصال هاتفي من فخامة الرئيس هادي للاطمئنان على المشهد الأمني في العاصمة

تلقى اللواء الركن /شلال علي شايع مدير أمن عدن عصر يوم أمس الأحد اتصال هاتفي من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي للاطمئنان على المشهد الأمني في العاصمة عدن بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها المدينة .

وأشاد فخامة الرئيس هادي بالدور الكبير الذي حققه أمن عدن بقيادة اللواء شلال شايع في الحرب ضد الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار.

وشدد الرئيس هادي على التعامل بقوة وحزم مع العناصر الإرهابية وعدم التهاون معها مهما كانت الخسائر لتكون عبره لمن تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة واستقرار العاصمة عدن .

ونقل الرئيس هادي تعازيه للواء شلال شايع في استشهاد رجال الأمن وهم يؤدون واجبهم الوطني داعيا الله تعالى ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .

من جانبه نقل اللواء شلال شايع تقديره لفخامة الرئيس هادي مؤكدا أن عدن تسير بخطى ثابته نحو استئصال أوكار الإرهاب وان رجال الأمن مستعدون لتقديم مزيدا من التضحيات من أجل سلامة واستقرار العاصمة .

وشهدت عدن عملية إرهابية كبيرة استهدفت مقر البحث الجنائي ونجحت إدارة الأمن في إفشال اهداف العملية والتصدي لها بكل قوة .

#المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن

6 نوفمبر 2017

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