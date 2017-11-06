التحالف العربي يقرر إغلاق منافذ اليمن البحرية والجوية والبرية مؤقتا
الاثنين 06 نوفمبر 2017 07:26 صباحاً
وكالات
وكالات
أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح الاثنين، بياناً إلحاقياً بشأن الصاروخ الباليستي الحوثي الذي استهدف الرياض مؤخراً، وصف فيه تزويد الميليشيات بالصواريخ الباليتسية بأنه بمثابة عدوان إيراني مباشر على السعودية، ويرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة.
وأكد بيان لقيادة التحالف على حق السعودية في الدفاع الشرعي عن أرضها وشعبها، في الوقت والشكل المناسبين الذي يكفله القانون الدولي ووفق ما نصت عليه المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولذا قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت للمنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية.
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