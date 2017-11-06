أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح الاثنين، بياناً إلحاقياً بشأن الصاروخ الباليستي الحوثي الذي استهدف الرياض مؤخراً، وصف فيه تزويد الميليشيات بالصواريخ الباليتسية بأنه بمثابة عدوان إيراني مباشر على السعودية، ويرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة.

وأكد بيان لقيادة التحالف على حق السعودية في الدفاع الشرعي عن أرضها وشعبها، في الوقت والشكل المناسبين الذي يكفله القانون الدولي ووفق ما نصت عليه المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولذا قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت للمنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية.

المزيد في أخبار وتقارير اليمنية تعلن توقف رحلاتها عقب إعلان التحالف اغلاق المنافذ اليمنية اعلنت الخطوط الجوية اليمنية يوم الاثنين توقف رحلاتها الجوية من والى اليمن وذلك عقب ساعات من اغلاق التحالف العربي للاجواء اليمنية. وقالت الخطوط الجوية في بيان لها اللواء الركن شلال شايع يتلقى اتصال هاتفي من فخامة الرئيس هادي للاطمئنان على المشهد الأمني في العاصمة تلقى اللواء الركن /شلال علي شايع مدير أمن عدن عصر يوم أمس الأحد اتصال هاتفي من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي للاطمئنان على المشهد الأمني في العاصمة عدن بعد الأحداث التحالف العربي يقرر إغلاق منافذ اليمن البحرية والجوية والبرية مؤقتا أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح الاثنين، بياناً إلحاقياً بشأن الصاروخ الباليستي الحوثي الذي استهدف الرياض مؤخراً، وصف فيه تزويد الميليشيات بالصواريخ