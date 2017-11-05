الشريف ينفي تصريحات مفبركة نشرت على لسانه حول أحداث عدن
الأحد 05 نوفمبر 2017 11:09 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
نفى السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر صحة تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام على لسانه حول احداث عدن.
وقال غمدان الشريف في بلاغ صحفي مقتضب وصادر عنه ان مانشر من تصريحات على انها له حول ماجرى من هجوم في عدن غير صحيح ولم يدلي بأي تصريحات.
وتضمنت التصريحات التي نشرت قولا ان الصراع السياسي الاخير الذي تشهده عدن هو الذي تسبب بوقوع التفجيرات الإرهابية الاخيرة.
تعليقات القراء
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[1] انكر ونحن نصدق انكارك ولكن..ًً..
الأحد 05 نوفمبر 2017
واحد من الناس | امريكا
نكر ونحن نصدق انكارك ولكن..ًً..ما قالوه باسمك صحيح رغم انك لم تدلي به. لسنا في حاچة لان تدلي انت او غيرك بما نشر. كلنا عارفين أن الصراع على السلطة سواء السياسي او التصعيدي او العسكري هو الذي اضعف الجبهة الداخلية وسيضعفها اكثر. وفي ذلك حكمة ربنا أن لا يضرب ضربته الا بعد أن يفسد البشر ويحق عليهم القول فيدمرهم تدميرا. فبالامس تحرك الارهابيون الإماراتيون وارهبوا أبناء البريقة. واليوم سلط الله الارهابيين الإسرائيليين ISIS على الارهابيين الاماراتيين. كم انت عادل وكريم يا رب يا منتقم يا جبار. اللهم سلط الظالمين على الظالمين واخرجنا منهم سالمين . ملحوظة الفوانيس: تجنبوا شتمي حتى لا ادعوا عليكم دعاء اشد من دعاء المظلوم العدني. اقراوا ما اكتب وحكوا رؤوسكم ولكن لا كلمة
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