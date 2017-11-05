وكيل وزارة الداخلية يؤكد تطهير إدارة البحث الجنائي بعدن من الإرهابيين

كلف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن / حسين محمد عرب، اللواء الركن عبدالله يحيى جابر وكيل وزارة الداخلية للموارد البشرية والمالية بالإدارة والإشراف على الوحدات الأمنية المشاركة في عملية تطهير مقر إدارة البحث الجنائي من العناصر الإرهابية التي أحتلته عقب العملية الانتحارية الغادرة التي استهدفت بوابة الإدارة بسيارة مفخخة.

وقال اللواء جابر في تصريح رسمي لموقع وزارة الداخلية الرسمي : "دارت معارك متقطعة بين أبطال الأمن والعناصر الإرهابية الذين احتجزوا نزلاء سجن البحث وحولوهم إلى رهائن ودروع بشرية مما جعل قوات الأمن تتصرف بحذر وحرص على أرواح الرهائن، وتسبب في تأخير قرار الحسم أملاً في استسلام العناصر الإرهابية المحاصرة، إلا أنها أبت الاستسلام، الأمر الذي دفع الأمن باتخاذ قرار الحسم العسكري".

المزيد في أخبار وتقارير قائد المنطقة العسكرية الرابعة يدين الهجوم الإرهابي على مقر البحث الجنائي ويشيد لصمود قوات الأمن أدان اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة العملية الإرهابية الغادرة والجبانة التي استهدفت مقر البحث الجنائي بالعاصمة عدن واسفرت عن استشهاد قرابة 18 عشر الشريف ينفي تصريحات مفبركة نشرت على لسانه حول أحداث عدن نفى السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر صحة تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام على لسانه حول احداث عدن.وقال غمدان الشريف في بلاغ صحفي مقتضب وصادر عنه ان عاجل : سقوط طائرة سعودية تقل مسئولين وامراء قالت صحيفة عكاظ السعودية ان طائرة سعودية سقطت مساء الاحد وعلى متنها مسئولين بارزين وامراء وانهم توفوا. وقالت الصحيفة ان من بين الذين قتلوا في سقوط الطائرة نائب

تعليقات القراء





