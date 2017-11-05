عسكر يلتقي قطاع شباب لحج ويلوح بمستجدات حتى 30نوفمبر الجاري

أكد السفير قاسم عسكر جبران الامين العام للمجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بان التحالف العربي يقف بقوة الى جانب المجلس المجلس الانتقالي الجنوبي وخيارات شعب الجنوب العادلة وان هناك تقدم كبير وانجازات وطنية تتحقق يوميا على الارض بفعل الالتفاف الشعبي والجماهيري الواسع والارادة الوطنية الجنوبية الى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي مبشرا في لقاء جمعه بقطاع الشباب والطلاب لمجلس

الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بمحافظة لحج بان هناك مستجدات جديدة من الان الى 30نوفمبر الجاري .



وقال عسكر لدى لقاءه بهيئة رئاسة قطاع الشباب والطلاب بلحج في كلمة له بان مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب سيظل متمسك بموقفه الثابت والواضح االداعم للمجلس الانتقالي الذي كان لمجلس الحراك شرف التعاون والعمل الى جانب قيادته منذ انطلاقته ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي واهم ماتم التوافق عليه هو الحفاظ على هدف التحرير والاستقلال واستعادة الدولة وفرض السيطرة على ارض الجنوب وهو ما اعلن عنه في بيان اعلان عدن التاريخي يوم ال(٤) من مايو من العام الجاري .

وتطرق عسكر لاهم المستجدات والتطورات على المستويين الداخلي والخارجي واهمها ماتم انجازه للانتقالي الجنوبي واوجه التعامل معه كممثل شرعي لقضية الشعب الجنوبي من قبل التحالف العربي والاقليم والعالم والتي وصفها بالمتقدمة والايجابية مشيدا بالمواقف الوطنية الثابتة لهيئة لرئاسة الانتقالي وبالارادة الثورية والجماهيرية الواسعة للشعب الجنوبي التواقة حوله .

وكانت هيئة رئاسة قطاع الشباب بلحج قد قدمت مداخلت اشادت في مضمونها مساندتها الدائمة لتلك الخطوات والنجاحات التي تتحق يوميا للانتقالي الجنوبي وعمل قيادتنا السياسية في مجلس الحراك الثوري الى جانب هذا الكيان السياسي والذي كان له شرف الاسهام الفاعل في انجاح عمل المجلس الانتقالي في جميع مديريات ومحافظات الجنوب الى جانب القوى الوطنية الجنوبيةالاخرى .

وأعلن الشباب تضامنهم الكامل مع السفير قاسم عسكر جبران تجاه الهجمه الاعلامية المغرضة والمأجورة الموجهة ضده من قبل تلك الاصوات التي لاتفهم ولا تفقه ابجديات قواعد واسس واهداف العمل الثورية والاخلاقي خاصة وان الشارع الجنوبي قد بات على اطلاع ومعرفة كاملة من هو السفير قاسم عسكر ومن هم هؤلاء .

حضر اللقاء عن من قيادة قطاع شباب لحج عبدالفتاح الدويل رئيس قطاع لحج وصبري العطري نأئبه الاول واياد غانم الناطق الرسمي وماجد المشرقي الامين العام والشاعر ابو وجدان الحدي.

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