بعد العملية الإرهابية بعدن.. قيادي جنوبي يحذر من التسرع بتوزيع الاتهامات قبل اكتمال التحقيقات

حذر القيادي في الحراك الجنوبي العميد علي محمد السعدي من التسرع بتوزيع الاتهامات قبل صدور نتائج التحقيقات، مؤكدا أن المستفيد الوحيد هو العدو المتربص بالجنوب.

وقال العميد السعدي أنه مع العمل الإرهابي اليوم الذي استهدف إدارة البحث عدن لاداعي لتسرع في توزيع الاتهامات لان هناك تم القبض على بعض المهاجمين وهم في قبضة رجال الأمن والمقبوض عليهم هم من سيوضحون الجهه التي يتبعون لها.

وأضاف عندها سيكون الصوت الجنوبي موحد ضد أي جهه هي خلف تلك العمليات الارهابيه مهما كانت.

وأردف قائلا: احذروا كيل الاتهامات ضد بعضنا فهناك طرف ثالث على أهبة الاستعداد لخلط الاوراق بين أبناء الجنوب وادخالنا في دوامة الصراعات والاتهامات الجزافيه والمستفيد من اتهاماتنا لبعضنا هو العدو المتربص.

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