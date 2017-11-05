بعد العملية الإرهابية بعدن.. قيادي جنوبي يحذر من التسرع بتوزيع الاتهامات قبل اكتمال التحقيقات
الأحد 05 نوفمبر 2017 06:39 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
حذر القيادي في الحراك الجنوبي العميد علي محمد السعدي من التسرع بتوزيع الاتهامات قبل صدور نتائج التحقيقات، مؤكدا أن المستفيد الوحيد هو العدو المتربص بالجنوب.
وقال العميد السعدي أنه مع العمل الإرهابي اليوم الذي استهدف إدارة البحث عدن لاداعي لتسرع في توزيع الاتهامات لان هناك تم القبض على بعض المهاجمين وهم في قبضة رجال الأمن والمقبوض عليهم هم من سيوضحون الجهه التي يتبعون لها.
وأضاف عندها سيكون الصوت الجنوبي موحد ضد أي جهه هي خلف تلك العمليات الارهابيه مهما كانت.
وأردف قائلا: احذروا كيل الاتهامات ضد بعضنا فهناك طرف ثالث على أهبة الاستعداد لخلط الاوراق بين أبناء الجنوب وادخالنا في دوامة الصراعات والاتهامات الجزافيه والمستفيد من اتهاماتنا لبعضنا هو العدو المتربص.
تعليقات القراء
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[1] الاعمى والمصاب بعمى الالوان من لايستطيع ان يدرك من هي القوى المحركه لكل هذا القتل وخلط الاوراق في عدن
الأحد 05 نوفمبر 2017
ناريمان | عدن
الامور واضحه لاتستدعي فراسه لتبيان الاهداف المتوخاه من هذه العمليه الاجراميه في عدن . الجنوبيين ابرياء من تخطيط ودوافعها لان اهدافها واضحه ومن المستفيد منها فقط المصابين بعمى الالوان هم من لايدرك القوى المستفيده منها ، لم نسمع عن عمليه واحده منهم في صنعاء وما اكثر انصارهم ومنتسبيهم هناك التي ملاءوا الساحات ايام ربيعهم المدنس بالمال القطري . الامور يابن السعدي لاتحتاج فراسه بل تحتاج رص الصفوف خلف الانتقالي وكل الوجوه الطيبه الجنوبيه التي رأيناها اليوم في محيط شرطه البحث في عدن دفاعا عن الجنوب عليها استيعاب الدرس وتنبط اختلافاتها فالكل مستهدف لافرق بين الحراك والانتقالي نحن امامهم اعداء . فهل نتعظ .
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[2] منذ ان خلق الله تعالى آدم ، والبشرية في صراع بين الخير والشر
الأحد 05 نوفمبر 2017
بوحسين | حضرموت
وسيستمر الصراع الى ان يرث الله الارض ومن عليها والخير ينتصر في النهاية ولا يحيق المكر السيئ الا بأهله، يجب علينا الصبر والجلد حتى تنفرج بإذن الله ويهلك الطغاة ويعم الخير
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[3] كم انت عادل يارب
الأحد 05 نوفمبر 2017
واحد من الناس | امريكا
بالامس تحرك الارهابيون الإماراتيون وارهبوا أبناء البريقة. واليوم سلط الله الارهابيين الإسرائيليين ISIS على الارهابيين الاماراتيين. كم انت عادل وكريم يا رب يا منتقم يا جبار. اللهم سلط الظالمين على الظالمين واخرجنا منهم سالمين . ملحوظة الفوانيس: تجنبوا شتمي حتى لا ادعوا عليكم دعاء اشد من دعاء المظلوم العدني. اقراوا ما اكتب وحكوا رؤوسكم ولكن لا كلمة
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[4] تنافس بث الخبر
الأحد 05 نوفمبر 2017
ابو محمد | عدن
اتمنا من كل الجنوبيين رص الصفوف والانتظار للتحقيقات
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