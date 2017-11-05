بن دغر يصل مدينة شرم الشيخ المصرية

وصل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر والوفد المرافق له إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لحضور مؤتمر "شباب العالم" الذي يعقد بمشاركة وفود رسمية من 65 دولة.



ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء خلال المؤتمر برؤساء وفود الدول المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز علاقات التعاون الثنائية،بما في ذلك اطلاعهم على آخر مستجدات الملف اليمني، والجهود التي تقوم بها الحكومة الشرعية لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، والمضي في استكمال إنهاء الانقلاب بالتعاون مع التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، والإسناد الدولي المطلوب لإعادة الأمن والاستقرار في اليمن.



وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله مطار شرم الشيخ، وزير الطيران المصري المهندس شريف فتحي، وسفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم.



ولفت الدكتور بن دغر في تصريح لوسائل الاعلام، بمطار شرم الشيخ، إلى إن مشاركة اليمن في هذا المؤتمر يأتي انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية، بالشباب الذين يمثلون الشريحة العظمى من المجتمع اليمني وهم عماد الحاضر وأمل المستقبل.



وعبر عن تطلعه في أن يسفر المؤتمر عن مخرجات عملية تساهم في تأهيل وتدريب الشباب لتحقيق التنمية في بلدانهم، ومساهمتهم الفاعلة في بناء وحفظ الأمن والسلام في مختلف مناطق الصراع .. موضحا أهمية ما سيستعرضه المؤتمر من تجارب دولية بارزة في مجال تأهيل وتدريب الشباب للمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.



وأشاد، بالموقف المصري الداعم لليمن حكومة وشعبا، ومشاركتها في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.



وثمن عاليا ما تقدمه الحكومة المصرية من تسهيلات لإجراءات دخول الجرحى والمسافرين اليمنيين إلى أراضيها، مراعاة للظروف التي تمر بها اليمن، لافتا الى ان هذه المواقف وهي ليست غريبة او جديدة على الاشقاء في مصر بل لها رصيد تاريخي كبير يعلمه الجميع، ستظل محل تقدير لدى اليمنيين حكومة وشعبا.. مستذكرا باجلال وتقدير مواقف مشرفة وتاريخية لمصر في دعم اليمن وشعبها في مختلف الظروف والمراحل.



ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وزراء الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، والشباب والرياضة نايف البكري، والدولة عبدالغني جميل، وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي.

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