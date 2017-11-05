القيادي منير اليافعي يصل للمشاركة في عملية تحرير مقر ادارة البحث الجنائي
الأحد 05 نوفمبر 2017 05:33 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
وصل عصر يوم الاحد القيادي في الحزام الامني منير اليافعي للمشاركة في عملية تحرير مقر ادارة البحث الجنائي بخورمكسر من قبضة عناصر مسلحة .
ووصل اليافعي على راس قوة امنية مكونة من عدد من الاطقم التحمت بالقوات الامنية المشاركة في عملية تحرير مبنى البحث الجنائي.
وسيطرت عناصر مسلحة متطرفة على مبنى البحث الجنائي بخور مكسر صباح الاحد عقب هجوم انتحاري.
تعليقات القراء
285886
[1] باقي المارينز
الأحد 05 نوفمبر 2017
سالم | المكلاء
الحزام الامني والقوات الخاصة وأمن عدن والجيش على ٤ مسلحين باقي المارينز الامريكي يتدخل ههههههههه
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