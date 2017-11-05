الثوري يقر دعوة مكونات الحراك وتقديم مبادرة جديدة لإيجاد مظلة جامعة وتغييرات واسعة بالمحافظات

عقدت هيئة رئاسة المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب ظهر اليوم الاحد 5 نوفمبر الجاري بمدينة كريتر بالعاصمة عدن اجتماعا استثنائيا برئاسة الدكتور صالح يحيى سعيد رئيس المجلس الاعلى .

ووقف الاجتماع امام جملة من القضايا السياسية والتنظيمية الهامة .

وفي مستهل الاجتماع ادان الحاضرون بشدة العمل الارهابي الذي استهدف ادارة البحث الجنائي بخور مكسر صباح اليوم مستهدفا قيادات الامن والسكينة العامة بهدف زعزعة الاوضاع ونشر الفوضى .

وترحم الحاضرون على شهداء الحادث مبتهلين الى المولى بشفاء الجرحى عاجلا غير اجل .

كما استنكر الاجتماع الاحداث الدامية بمدينة البريقة مؤخرا واللجوء لاستخدام القوة المفرطة لفرض قوة امنية بدلا عن اخرى كانوا جميعا ولازالوا شركاء في الحرب ضد الغزاة في ظل عدم توفر معلومات وافية ورسمية عن الاحداث واسبابها مما يجعل التكهنات مشرعة ابوابها وبما يدل على غياب منظومة عسكرية وامنية واحدة بعد عامين من التحرير وبما ينذر بعواقب وخيمة في حال استمرار الوضع على ماهو عليه .

وبالنظر الى اجندة الاجتماع وقفت هيئة الرئاسة المصغرة امام محضر اجتماع رئاسة المجلس بتاريخ 20 اكتوبر 2017م والذي نص على تفويض هيئة الرئاسة وفقا والمادة السادسة من لائحة الضوابط على استكمال الحوارات الخاصة والقرارات النافذة بعودة كوادر المجلس ومؤسسيه وكذا ترتيب اوضاع الهيئات القيادية بالمحافظات خاصة في المواقع الشاغرة التي تركها عدد من زملاء النضال وفقا وقناعاتهم الخاصة وانتقالهم للعمل مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي نتمنى له التوفيق والنجاح لما من شانه تعزيز فرص نجاح القضية الجنوبية وتحقيق تطلعات شعب الجنوب في الحرية والاستقلال .

وبعد النقاش المستفيض اكد الحاضرون على اهمية عودة من تبقى من المنقطعين عن رئاسة المجلس لمزاولة مهامهم النضالية بعد زوال اسباب الانقطاع وهم على النحو التالي :

١- المحامي علي هيثم الغريب رئيس الهيئة السياسية

٢- العميد محمد صالح طماح

٣- اللواء ناصر الفضلي

٤- عبدالرحمن بهران

٥- دمحضار الشبحي

٦- د. عيدروس اليهري

٧- محمد الخضر السليماني

٨- الشيخ مناف الهتاري

٩- الشيخ نصر احمد شايف

10- علي باثواب

11- ابوعدنان الكازمي

12- عبدالقوي باعش

13- د صالح بامجبور

وبالنظر في اوضاع مجالس الحراك الثوري بالمحافظات فقد دعا الاجتماع الهيئات القيادية بالعاصمة عدن وحضرموت وسقطرى الى تفعيل النشاط الميداني والسياسي وتوسيع العمل التنظيمي بوتائر عالية .

وبشان الشواغر في المحافظات الاخرى فقد اتخذ الاجتماع قرارا بالتكليفات التالية :-

اولا ؛ يكلف الاخوة اعضاء رئاسة المجلس وهم :

١- بجاش الاغبري

٢- عبدالولي العطري

3- الشاعر محمد بن شجاع

4- عبدالسلام صالح اللحجي

بترتيب وضع الهيئة القيادية لمجلس الحراك الثوري بمحافظة لحج .

ثانيا : يكلف الاخوة اعضاء رئاسة المجلس وهم :

١- عباس العسل

٢- جمال الصبيحي

٣- الشيخ نصر احمد شايف

بترتيب وضع الهيئة القيادية لمجلس الحراك الثوري بمحافظة ابين .

ثالثا : يكلف الاخوة اعضاء رئاسة المجلس وهم ؛

١- سعيد مهدي الحسيني

٢- سالم احمد القديمة

٣- احمد صالح العربي

بترتيب وضع الهيئة القيادية لمجلس الحراك الثوري بمحافظة شبوه .

رابعا ؛ يكلف الاخوة اعضاء رئاسة المجلس وهم :

١- كرامة حسان شنجل

٢- مازن عبدالله محيسن

٣- مسلم ابراهيم بن مزروع

بترتيب وضع الهيئة القيادية لمجلس الحراك الثوري بمحافظة المهرة .

خامسا ؛ يكلف الاخوة اعضاء رئاسة المجلس وهم ؛

١- علي مقبل الحريري

٢- محسن حسن الدبئي

٣- رفيق علي احمد اسعد مثنى

بترتيب وضع الهيئة القيادية لمجلس الحراك الثوري بمحافظة الضالع .

وناقش الاجتماع المستجدات السياسية على الساحة الجنوبية واهمية ايجاد مبادرة لمكونات الحراك الجنوبي على طريق الاعلان عن ائتلاف او جبهة او اتحاد ينضوي تحتها الجميع وفق خارطة مبادئ عامة وقواسم مشتركة وهو ما يجعل الحراك الجنوبي جاهزا للاستحقاقات السياسية القادمة لتطلعات شعب الجنوب .

وفي هذا الصدد رحب الاجتماع بالتعديل الجوهري في وثيقة التحالف السياسي بالرياض الذي نص على فصائل الحراك الجنوبي كحامل سياسي للقضية الجنوبية وفق توجيهيات الرئيس المشير عبدربه منصور هادي وهو مايعد انتصارا عظيما لتضحيات شهداء الحراك على مدى سنوات الثورة الجنوبية التي تمضي بكل ثبات وعنفوان نحو تحقيق اهدافها دون رجعة .

كما اقر الاجتماع تبني المجلس الاعلى للحراك الثوري لتوجيه دعوة رسمية لرؤساء مكونات الحراك الجنوبي مطلع الاسبوع القادم وتقديم مبادرة جديدة في اجتماع رسمي لتبادل الراي بما يمكن من ايجاد مظلة للجميع لمواجهة التطورات المتسارعة القادمة .

انتهى

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