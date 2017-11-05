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الثوري يقر دعوة مكونات الحراك وتقديم مبادرة جديدة لإيجاد مظلة جامعة وتغييرات واسعة بالمحافظات

الأحد 05 نوفمبر 2017 04:08 مساءً
(عدن الغد) خاص:

عقدت هيئة رئاسة المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب ظهر اليوم الاحد 5 نوفمبر الجاري بمدينة كريتر بالعاصمة عدن اجتماعا استثنائيا برئاسة الدكتور صالح يحيى سعيد رئيس المجلس الاعلى .

ووقف الاجتماع امام جملة من القضايا السياسية والتنظيمية الهامة .

وفي مستهل الاجتماع ادان الحاضرون بشدة العمل الارهابي الذي استهدف ادارة البحث الجنائي بخور مكسر صباح اليوم مستهدفا قيادات الامن والسكينة العامة بهدف زعزعة الاوضاع ونشر الفوضى .

وترحم الحاضرون على شهداء الحادث مبتهلين الى المولى بشفاء الجرحى عاجلا غير اجل .

كما استنكر الاجتماع الاحداث الدامية بمدينة البريقة مؤخرا واللجوء لاستخدام القوة المفرطة لفرض قوة امنية بدلا عن اخرى كانوا جميعا ولازالوا شركاء في الحرب ضد الغزاة في ظل عدم توفر معلومات وافية ورسمية عن الاحداث واسبابها مما يجعل التكهنات مشرعة ابوابها وبما يدل على غياب منظومة عسكرية وامنية واحدة بعد عامين من التحرير وبما ينذر بعواقب وخيمة في حال استمرار الوضع على ماهو عليه .

وبالنظر الى اجندة الاجتماع وقفت هيئة الرئاسة المصغرة امام محضر اجتماع رئاسة المجلس بتاريخ 20 اكتوبر 2017م والذي نص على تفويض هيئة الرئاسة وفقا والمادة السادسة من لائحة الضوابط على استكمال الحوارات الخاصة والقرارات النافذة بعودة كوادر المجلس ومؤسسيه وكذا ترتيب اوضاع الهيئات القيادية بالمحافظات خاصة في المواقع الشاغرة التي تركها عدد من زملاء النضال وفقا وقناعاتهم الخاصة وانتقالهم للعمل مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي نتمنى له التوفيق والنجاح لما من شانه تعزيز فرص نجاح القضية الجنوبية وتحقيق تطلعات شعب الجنوب في الحرية والاستقلال .

وبعد النقاش المستفيض اكد الحاضرون على اهمية عودة من تبقى من المنقطعين عن رئاسة المجلس لمزاولة مهامهم النضالية بعد زوال اسباب الانقطاع وهم على النحو التالي :

١- المحامي علي هيثم الغريب رئيس الهيئة السياسية

٢- العميد محمد صالح طماح

٣- اللواء ناصر الفضلي

 ٤- عبدالرحمن بهران

٥- دمحضار الشبحي

٦- د.  عيدروس اليهري

٧- محمد الخضر السليماني

٨- الشيخ مناف الهتاري

٩- الشيخ نصر احمد شايف

10- علي باثواب

11- ابوعدنان الكازمي

12- عبدالقوي باعش

13- د صالح بامجبور

وبالنظر في اوضاع مجالس الحراك الثوري بالمحافظات فقد دعا الاجتماع الهيئات القيادية بالعاصمة عدن وحضرموت وسقطرى الى تفعيل النشاط الميداني والسياسي وتوسيع العمل التنظيمي بوتائر عالية .

وبشان الشواغر في المحافظات الاخرى فقد اتخذ الاجتماع قرارا بالتكليفات التالية :-

اولا ؛ يكلف الاخوة اعضاء رئاسة المجلس وهم :

١-  بجاش الاغبري

٢- عبدالولي العطري

3- الشاعر محمد بن شجاع

4- عبدالسلام صالح اللحجي

بترتيب وضع الهيئة القيادية لمجلس الحراك الثوري بمحافظة لحج .

ثانيا : يكلف الاخوة اعضاء رئاسة المجلس وهم :

١- عباس العسل

٢- جمال الصبيحي

٣- الشيخ نصر احمد شايف

بترتيب وضع الهيئة القيادية لمجلس الحراك الثوري بمحافظة ابين .

ثالثا : يكلف الاخوة اعضاء رئاسة المجلس وهم ؛

١- سعيد مهدي الحسيني

٢- سالم احمد القديمة

٣- احمد صالح العربي

بترتيب وضع الهيئة القيادية لمجلس الحراك الثوري بمحافظة شبوه .

رابعا ؛ يكلف الاخوة اعضاء رئاسة المجلس وهم :

١- كرامة حسان شنجل

٢- مازن عبدالله محيسن

٣- مسلم ابراهيم بن مزروع

بترتيب وضع الهيئة القيادية لمجلس الحراك الثوري بمحافظة المهرة .

خامسا ؛ يكلف الاخوة اعضاء رئاسة المجلس وهم ؛

١- علي مقبل الحريري

٢- محسن حسن الدبئي

٣- رفيق علي احمد اسعد مثنى

بترتيب وضع الهيئة القيادية لمجلس الحراك الثوري بمحافظة الضالع .

وناقش الاجتماع المستجدات السياسية على الساحة الجنوبية واهمية ايجاد مبادرة لمكونات الحراك الجنوبي على طريق الاعلان عن ائتلاف او جبهة او اتحاد ينضوي تحتها الجميع وفق خارطة مبادئ عامة وقواسم مشتركة وهو ما يجعل الحراك الجنوبي جاهزا للاستحقاقات السياسية القادمة لتطلعات شعب الجنوب .

وفي هذا الصدد رحب الاجتماع بالتعديل الجوهري في وثيقة التحالف السياسي بالرياض الذي نص على فصائل الحراك الجنوبي كحامل سياسي للقضية الجنوبية وفق توجيهيات الرئيس المشير عبدربه منصور هادي  وهو مايعد انتصارا عظيما لتضحيات شهداء الحراك على مدى سنوات الثورة الجنوبية التي تمضي بكل ثبات وعنفوان نحو تحقيق اهدافها دون رجعة .

كما اقر الاجتماع تبني المجلس الاعلى للحراك الثوري  لتوجيه دعوة رسمية  لرؤساء مكونات الحراك الجنوبي مطلع الاسبوع القادم وتقديم مبادرة جديدة في اجتماع رسمي لتبادل الراي بما يمكن من ايجاد مظلة للجميع لمواجهة التطورات المتسارعة القادمة .

انتهى


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تعليقات القراء
285870
[1] حراك الشرعيه المشوه لايعبر الا عن انفسهم والالتفاف بعد شرعيه هادي طريقها باب اليمن
الأحد 05 نوفمبر 2017
ناريمان | عدن
بعد عامين من تحرير الجنوب تتفنن شرعيه هادي باذاقه الويل للجنوب والجنوبيين بينما ميايشيات الحوثي عفاش محتله ومسيطره على محافظات بكاملها لكن لم يحركوا ساكنا اما الجنوب فهو عنوان تآمرهم عليه ..يحي سعيد وراشد قابلا عادي في معاشيق هل يستطيعا ان يخبرا شعب الجنرب بما جرى طالما هما يدعيان تمثيل الجنوب . اللهث وراء الزعامه انتهى اليوم رص الصفوف اذا كان انتماؤكم جنوبيا ،، خبرنا هادي ولم نجد منه الا التنكر للجنوب ،، شرعيه هادي طريقها الى باب اليمن ،، افتحوا حوارا مع الاخوه في المجلس الانتقالي اذا كنتم صادقين والتفوا حوله ودون ذلك فانتم اجروننا الى صنعاء مره ثانيه وهذا لن يحصل فالارواح التي تزهق يوميا من جراء حماقات شرعيه الاصلاح ستكونو شركاء فيها .

285870
[2] ايوة صح ايوة هيك
الأحد 05 نوفمبر 2017
سلطان وقته | ريمة
اسحبوا البساط من تحت الفوانيس والدويلة الأثيمة التي تقف وراءهم معتقدة أنها تحسن الكيد والتنكيل برئيسنا. إن من يؤيد المحتل ضد رئيسه إنما هو خائن منحط متحلل من كل القيم.

285870
[3] من احتل دولة الجنوب عام 94؟ ودمرها انسانا وارضا؟
الأحد 05 نوفمبر 2017
ام شهيد | عدن عاصمة دولة الجنوب العربي ( القادمة )
بقيادة -هادي وعفاش و علي محسن- والمتنفذين القبليين المتطرفين - شنوا حرب 94. تم تهريب هادي ومجموعته الى عدن حيث كان نائب ل عفاش خلال 17 سنة ليقوم بدور سياسي وعسكري يخدمهم . اليوم , مشروعه عودة الجنوب الى باب اليمن كانت مدافع دبابات الضابط ضبعان تقتل اهل الضالع وابناء المقاومة والحرس الجمهوري يقتل المعا رضين في عدن والجنوب وهادي وعلي محسن وبن دغر يبتسمون!!. سياسة هادي وحلفائه ترتكز على - فرق تسد- . حيث تمكن من شق صف الحراك الجنوبي الذي ظلت قياداته تتصارع على الكرسي والمنصة خلال 10 سنوات مضت . اليوم , يلاحظ من يطبل ويزمر وويرقص وينبطح مع سياسة - هادي- التواق للوحدة باقاليم لعودة الجنوب الى باب اليمن . لكن ارادة شعب الجنوب في الحرية واستعادة دولته الجنوبية لا تقهر .

285870
[4] هذه هي القوى المستنسخه في الداخل
الأحد 05 نوفمبر 2017
بن بلُصمع | حضرمي جنوبي ليس يمني
نعم هذه هي القوى المستنسخه في الداخل يعني نكاية ب المجلس الانتقالي الجنوبي قررتو الإجتماع يالفاليف وتنطقون بإسم المجلس الاعلى للحراك الثوري زوراً وبهتاناً ، والذي قد اقيلكم ولفضكم قبل فتره وتبراء منكم ولاكن السؤال المحير هو كيف مرت هذه الإقاله على الصحيفه؟؟؟؟؟؟؟ (((بلاغ هام للمجلس الاعلى للحراك الثوري))) تم تجميد عضويه صالح يحى سعيد وفؤاد راشد من قبل المجلس الاعلى للحراك الثوري ولم يعد لهم أي صله بالمجلس. وقد فوض المجلس الاعلى للحراك الثوري المجلس الانتقالي الجنوبي

285870
[5] الاختيار بين الحريه وعبودية باب اليمن
الأحد 05 نوفمبر 2017
عدني | عدن
الان هناك مجلس انتقالي يمثل الجنوب واماحراك هادي المدعوم بجرعات بلسنيه لاخراجه يمشي مترنحا بعد خروجة من غرفة الانعاش اعقلو الشعب واعي واللعب اصبح مكشوف والناس عانت من بعد حرب1994م ولن تنطلي عليهم هذه السخافات السياسيه الرعناء وتقولو احتلال اماراتي شي مضحك علي عقول تقارن احتلال اماراتي باحتلال مجوسي فارسي مهيمن علي اليمن منذ1400سنه واحتل الجنوب منذعام1994م وباايدي الخونه من الجنوبيين يذيقون شعبهم سؤ العذاب نهب ثروات واراضي وقتل الخ الخ الخ . اقولها اذا تعتقدو ان الجنوب محتله اماراتيا فاين الافضل الاحتلال الاماراتي اوالاحتلال الزيدي للجنوب لاوجه للمقارنه وقد كان الاحتلال البريطاني ولوقارنا بين الاحتلال البريطاني والاحتلال الزيدي قدكان الاحتلال البريطاني ارحم كانت عدن تعيش حاله تطور من التعليم والعيش الكريم وكانت عدا سباقه الدول العربيه في التطور اما في الاحتلال الزيدي المجوسي انتشرت الامراض والفقر والاملاق والغلاء ووجدت طبقة المتنفذين واللصوص الئين هم خدم لهذاالاحتلال البغيض



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