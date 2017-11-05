قائد القوات الخاصة يروي التفاصيل الكاملة لهجوم إدارة البحث

روى قائد القوات الخاصة بعدن العميد ناصر سريع العمبوري تفاصيل الهجوم المسلح الذي تعرضت له إدارة البحث الجنائي بخور مكسر صباح يوم الأحد.

وقال العنبوري في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان المهاجمين وعددهم 12 شخص استخدموا سيارتين هيلوكس احداهما مفخخة وسيارة كراسيد ودراجتين ناريتين .

وأوضح العنبوري ان السيارة الهيلوكس الاولى كانت مفخخة واستهدفت البوابة الرئيسية لتنفجر هناك قبل ان يعقبها هجوم مسلح للأفراد الذين تمكنوا من الدخول إلى المبنى .

وأشار العنبوري إلى ان القوات الخاصة دفعت بقوة أمنية لتعزيز قوات امن عدن صباحا قبل ان تعقبها قوات أمنية أخرى عصرا.

وقال العنبوري ان القوات الأمنية تمكنت من تحرير عدد من السجناء الذين نقلوا إلى معسكر النقل المجاور لإدارة الأمن .

واكد العنبوري انه يتابع شخصيا سير عملية تحرير إدارة البحث الجنائية بخور مكسر.

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