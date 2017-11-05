قائد القوات الخاصة يروي التفاصيل الكاملة لهجوم إدارة البحث
الأحد 05 نوفمبر 2017 03:51 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
روى قائد القوات الخاصة بعدن العميد ناصر سريع العمبوري تفاصيل الهجوم المسلح الذي تعرضت له إدارة البحث الجنائي بخور مكسر صباح يوم الأحد.
وقال العنبوري في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان المهاجمين وعددهم 12 شخص استخدموا سيارتين هيلوكس احداهما مفخخة وسيارة كراسيد ودراجتين ناريتين .
وأوضح العنبوري ان السيارة الهيلوكس الاولى كانت مفخخة واستهدفت البوابة الرئيسية لتنفجر هناك قبل ان يعقبها هجوم مسلح للأفراد الذين تمكنوا من الدخول إلى المبنى .
وأشار العنبوري إلى ان القوات الخاصة دفعت بقوة أمنية لتعزيز قوات امن عدن صباحا قبل ان تعقبها قوات أمنية أخرى عصرا.
وقال العنبوري ان القوات الأمنية تمكنت من تحرير عدد من السجناء الذين نقلوا إلى معسكر النقل المجاور لإدارة الأمن .
واكد العنبوري انه يتابع شخصيا سير عملية تحرير إدارة البحث الجنائية بخور مكسر.
تعليقات القراء
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[1] مبروك. ياعنبوري. جلال والعيسي بيطلعوك. مديرا لأمن عدن ...
الأحد 05 نوفمبر 2017
جنوبي | الجنوب
مبروك مقدما ... شلوا عدن ...بس اتركوا. الشعب بدون قتل.
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[2] ارهابيي على محسن الاحمر وحزب الاصلاح هم من يقفون خلف هذه العمليه الارهابيه .
الأحد 05 نوفمبر 2017
ابناء الجنوب العربي | عدن
معلوم ان المجرم علي محسن الاحمر وحزب الاصلاح هم من يقفون وراء هذه العمليه الارهابيه للنيل من مؤسسات الحزام الامني للمقاومه الجنوبيه التى تحفظ الامن والسكينه في عدن وان اجرامها هذا يتم بالتواطئ مع عملاء حكومه الشرعيه ممثله بعملائها وعلى راسهم بن دغر ووزرائه الحثالات المتامرين على الجنوب والمقاومه الجنوبيه . حيث ان عملياتها في الجنوب تكون موجهه الى افراد الحزام الامني للمقاومه الجنوبيه بشكل اساسي . والا اذا كانت ما يسمى بداعش وهي تنشر اعلانها بانها تصدت للمرتدين فاننا نسأل اين المرتدين اهم من يرفعون الاذان حسب سنة الله ورسوله في مدن الجنوب ام ان المرتدين اولائك المجوس القابعين في صنعاء ومدن الشمال الذين حولوا بيوت الله الى لوكندات ومقايل للقات والتحشيش والفسوق والذين يفجرون مساجد السنه ويحرقون المصاحف واحاديث البخاري ومسلم ويستبدلونها بملازم حسين بدر الدين الحوثي التى استقاها من قم ومشهد المجوسيتان . لمذا لم نرى عمليه انتحاريه لهؤلاء في مناطق سيطرة الحوثيين . الجواب ان من يحركهم هو حزب الاصلاح الذي شكل حلفا واحدا مع الحوثيين قائم على هدف واحد وهو احتلال الجنوب ونهب ثرواته وتقاسم السلطه بينهما على حساب الجنوب ارضا وشعبا وبحيث يقتسمون الكعكه التى هي اليمن بكاملها . هذا هو حزب الاصلاح وهذه حقيقة ارهابييه الذين غسل ادمغتهم بالمخدرات والمال الحرام . ستبقى الجنوب النبع الصافي للاسلام الحنيف ودعوة نبي الاسلام محمد عليه الصلاه والسلام الصافيه الوسطيه التى نشرت الاسلام الى اغلب الكره الارضيه من اوروبا الى اندونيسيا وسيبقى المجوس قابعون بمذهبهم المجوسي الشيعي الاثنى عشري الفارسي الجارودي قابعين في حاضنتهم صعده وما جاورها من مناطق الزيود التى خرجت من التاريخ العربي والاسلامي منذ 1200 عاما مضت منذ ان استقدموا الامام المجوسي الرافضي الهادي الى بلادهم صعده ونشر سمومه ليتقوقعوا ضمن مذهب احادي ليس له اي امتداد او قاعده في العالم العربي والاسلامي ولياتي احفادهم الحوثيون اليوم ليعتنقوا مذهب الاثنى عشريه الفارسي الذي يهدف الى احتلال ارض العرب وتسليمها للفرس .
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[3] هل يعقل أن تكون موسسه بهذا الحجم له بوابه واحده
الأحد 05 نوفمبر 2017
وطن | المانيا
عشنا و شفنا موشيه يهدأ الحجم ببوابه رئيسيه وحده حتى اكبر متخلف ما بيكون تفكيره وتدبيره لمثل هده الموسسه دوون وضع حواجز قبل الوصول الباب الرئيسي. القصه فيها ملعوب كمان من الداخل والوطن فيه بن دغر والاحمر والملعب الكبير هادي. ليش عاد القتل ادا كنتم تريدون حزب الإصلاح يحكم يا هادي . الله لا ريح لك بال ولا حاليا بن دغر انت وهادي و شلتك. الوطن في غرفة الانعاش وانتم في ٧ نجوم قصور وفنادق. القضيه الان بعد كشف بعض الملفات قال بن دغر على وعلى أعدائه من فين اصلا كان هو مخلص للجنوب أو الوطن هو منصب فقط لنصب وزراعة الإرهاب وتمويله حتى يستمر بالنصب والفساد. حسبنا الله ونعم الوكيل .سرق بترت أيديهم اليمنى بالشمال واطلقت اليسرى بالجنوب. العيب بالتحالف الدي قرر يعمل لهولاء القتلى المفسدين من أعلى الهرم هادي الى اصغر موالى لهم تدوير ووضعهم في مناصب لنصب وتطهير الجنوب ليعودوا بشراكه مع شيخهم الكبير في الشمال. الله المستعان عليكم يا تحالف وحسبنا الله ونعم الوكيل انتم تروا وتشوفوا ما يعاني الشعب في الجنوب من ظلم وقتل وحرمان من ابسط حقوقه في العيش ومستمرين تعملوا مع الظالم ضد المظلوم . الله لينتقم من كل من يساند الظالم على المظلوم
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[4] يستاهل اصحاب عدن العملاء
الأحد 05 نوفمبر 2017
سامي | حجه
يستحق العدنيون كل ما هو حاصل بهم فهم من كأنو وما زالو يتهمون ابنا الشمال. وسعو في اذيتهم واليوم هاهم يجنون ما زرعو ولم يقف بهم الحال عند أحذيتهم بل انهم نكرو وتنكرو مما عملو لهم ابناء الشمال فالناء الجنوب عامه وابن عدن خاصه عرفو الحريه والتحرر على أيادي ابناء الشمال وعلى كل هذا ختمو خياناتهم ببيع الارض للمحتل على مداى التاريخ الاستماع للجنوب فهم مستحقون لكل ما نزل وينزل بهم لانهم أنذال لا أمان لهم حتى على اعراضهم فيليع النذل منهم عرضه بالمال اللهم عاقبهم بذنوبهم ولا ترفع عنهم ما انزلتة بهم وشدد عليهم يا ربي وطاتك وسخطك وعقوبتك حتى تطهر الارض من أوساخهم وما علق في الارض من نجاستهم انك على ذلك قدير
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[5] كم انت عادل وكريم يارب
الأحد 05 نوفمبر 2017
واحد من الناس | امريكا
بالامس تحرك الارهابيون الإماراتيون وارهبوا أبناء البريقة. واليوم سلط الله الارهابيين الإسرائيليين ISIS على الارهابيين الاماراتيين. كم انت عادل وكريم يا رب يا منتقم يا جبار. اللهم سلط الظالمين على الظالمين واخرجنا منهم سالمين . ملحوظة الفوانيس: تجنبوا شتمي حتى لا ادعوا عليكم دعاء اشد من دعاء المظلوم العدني. اقراوا ما اكتب وحكوا رؤوسكم ولكن لا كلمة
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[6] ونعم في رجال ابين
الأحد 05 نوفمبر 2017
عدنية من جولد مور | عدن
الصدق رجال ابين حمران العيون سكوت كثير بس عند لحظة الحسم رجال مواقف
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