داعش يتبنى الهجوم على مبنى البحث الجنائي بعدن
بيان داعش
الأحد 05 نوفمبر 2017 01:37 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
تبنى تنظيم داعش الإرهابي العملية التي استهدفت مبنى البحث الجنائي بالعاصمة عدن.
وتداول ناشطون بيان للتنظيم يتبنى العملية التي حدث صباح اليوم الأحد بمدينة خورمكسر.
وقال بيان التنظيم أن الانتحاري أبو عثمان الحضرمي فجر نفسه في سيارة مفخخة استهدفت بوابة البحث الجنائي بخورمكسر.
وأضاف البيان أن انغماسيين اقتحموا المبنى عقب التفجير مما أسفر عن مقتل العشرات من رجال الأمن.
وكان مسلحون اقتحموا مبنى ادارة البحث الجنائي عقب تفجير بسيارة مفخخة استهدفت بوابة المبنى.
وحتى الآن لم تصدر رواية رسمية بتفاصيل الحادثة.
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