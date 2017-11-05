اصابة قائد عسكري بارز بجبهة كرش بانفجار
الأحد 05 نوفمبر 2017 12:48 مساءً
كرش((عدن الغد) خاص:
كرش((عدن الغد) خاص:
اصيب قائد عسكري بارز بجبهة كرش بانفجار لغم ارضي استهدف سيارته الخاصة بالجبهة .
وقال مصدر ميداني لصحيفة "عدن الغد" ان العقيد طاهر احمد الشعيبي وهو مدير دائرة شئون الافراد بجبهة كرش اصيب بانفجار لغم ارضي اصاب سيارته.
ونقل الشعيبي الى مستشفى بعدن لتلقي العلاج حيث قالت مصادر ان اصابته خطيرة .
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