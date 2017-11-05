بن بريك: محاربة الفساد قريبا ستتجه نحو الشرعية اليمنية

أكد هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أن القرارات الملكية السعودية التي صدرت، مساء أمس السبت، ستتجه في قادم الأيام إلى شخصيات وقيادات في السلطة الشرعية اليمنية.

وقال بن بريك في تغريده له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": بإذن الله قريبا ستتجه البوصلة صوب الفسدة في الشرعية اليمنية الذين كانوا سببا في تأخير الحسم والمتاجرة في الحرب.

وأصدر مساء أمس السبت العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، قرارات ملكية بتوقيف عدد من الأمراء والوزراء وكذلك رجال أعمال سعوديين بتهمة الفساد.

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