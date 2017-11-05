رئيس الوزراء يجري اتصالاً هاتفي بالقائم بأعمال محافظ عدن

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، اتصالاً هاتفياً، مع القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين، للإطلاع على تفاصيل الحادث الإرهابي الذي استهدف مبنى البحث الجنائي في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في استئصال بؤر الإرهاب والتطرف وستعمل على تجفيف منابعه، مشدداً على ضرورة رفع الحس الأمني ومطاردة الخلايا الإرهابية التي تحاول العبث بأمن واستقرار المواطن، مشدداً على أن هذه العمليات لن تثني الحكومة في القضاء على هذه الخلايا ومطاردتها أينما وجدت.

وقال رئيس الوزراء "ونحن نعزي أنفسنا بهذا الحادث الإرهابي الذي تجرد مرتكبوه عن كل القيم وتعاليم ديننا الإسلامي السمحاء من خلال قتل واستهداف النفس التي حرم الله وسعيهم في الأرض فساداً، لنعبر عن أحر تعازينا ومواساتنا لأسر الشهداء سائلين الله العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى، موجهاً وزارة الصحة بسرعة علاج المصابين وتقديم العناية اللازمة لهم. ودعا رئيس الوزراء أبناء عدن وباقي المحافظات إلى ضرورة التكاتف والتعاون والوقوف إلى جانب الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونبذ العنف والتطرف والإرهاب للوصول بالوطن إلى بر الأمان ومواجهة كل من تسول له نفسه بالنيل من أمنه واستقراره.. لافتاً إلى أن مواجهة الإرهاب مسؤولية مشتركة على الجميع وتبدأ من الأسرة والمسجد والمدرسة. من جانبه أكد القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين أن قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لن تألوا جهداً في القيام بواجبها المنوط بها مهما كانت العوائق والظروف، وأن الوطن يستحق التضحية من قبل الجميع.

المزيد في أخبار وتقارير البنك المركزي بعدن: يستقبل دفعة مالية جديدة تقدر بنحو 124 مليار ريال وصلت إلى ميناء عدن الدولي، مساء السبت، باخرة تحمل على متنها، دفعة مالية جديدة، والتي تمت طباعتها مؤخراً في إحدى الشركات في العاصمة الروسية موسكو، والمتخصصة بطباعة داعش يتبنى الهجوم على مبنى البحث الجنائي بعدن تبنى تنظيم داعش الإرهابي العملية التي استهدفت مبنى البحث الجنائي بالعاصمة عدن. وتداول ناشطون بيان للتنظيم يتبنى العملية التي حدث صباح اليوم الأحد بمدينة اصابة قائد عسكري بارز بجبهة كرش بانفجار اصيب قائد عسكري بارز بجبهة كرش بانفجار لغم ارضي استهدف سيارته الخاصة بالجبهة . وقال مصدر ميداني لصحيفة "عدن الغد" ان العقيد طاهر احمد الشعيبي وهو مدير دائرة شئون