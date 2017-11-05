فيديو لإشتباكات عنيفة داخل مقر البحث الجنائي بخور مكسر

البنك المركزي بعدن: يستقبل دفعة مالية جديدة تقدر بنحو 124 مليار ريال
وصلت إلى ميناء عدن الدولي، مساء السبت، باخرة تحمل على متنها، دفعة مالية جديدة، والتي تمت طباعتها مؤخراً في إحدى الشركات في العاصمة الروسية موسكو، والمتخصصة بطباعة
داعش يتبنى الهجوم على مبنى البحث الجنائي بعدن
تبنى تنظيم داعش الإرهابي العملية التي استهدفت مبنى البحث الجنائي بالعاصمة عدن.
وتداول ناشطون بيان للتنظيم يتبنى العملية التي حدث صباح اليوم الأحد بمدينة
اصابة قائد عسكري بارز بجبهة كرش بانفجار
اصيب قائد عسكري بارز بجبهة كرش بانفجار لغم ارضي استهدف سيارته الخاصة بالجبهة .
وقال مصدر ميداني لصحيفة "عدن الغد" ان العقيد طاهر احمد الشعيبي وهو مدير دائرة شئون
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