طائرات التحالف تدمر منصة ميدان السبعين (صور)

قصفت طائرات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، منصة ساحة العروض بميدان ”السبعين” وسط صنعاء.

ودمرت الغارات منصة الساحة التي يتخذها الحوثيون وحليفهم صالح مركزا لتجمعاتهم وتظاهراتهم الجماهيرية في ميدان “السبعين” أحد أكبر الميادين بصنعاء.

وتحصلت "عدن الغد"، على صور حصرية للمنصة بعد استهدافها من قبل طائرات التحالف.

واستهدفت طائرات التحالف عدة مواقع عسكرية في صنعاء عقب إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه مطار الملك خالد الدولي شمال شرقي الرياض، اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي.