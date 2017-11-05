السعودية.. حملة الاعتقالات تطال رجل الأعمال اليمني الأصل حسين العمودي

شملت حملة الاعتقالات التي طالت أمراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال في السعودية، حسين العمودي أحد أبرز أباطرة المال في المملكة بتهم تتعلق بالفساد.

ويواجه العمودي -وفق ما ذكرته تقارير إخبارية سعودية- تهمًا تتعلق بالفساد، ولم توضح تلك التقارير تفاصيل التهم الموجهة لرجل الأعمال الشهير.

وولد العمودي في إثيوبيا من أم أثيوبيه وأب يمني من منطقة حضرموت، ونشأ في السعودية مفضلًا الإقامة فيها.

وبدأ جمع ثروته منذ أن عمل في قطاعي العقار والإنشاءات، ليتحول بعد ذلك إلى شراء مصافٍ للنفط في السويد والمغرب؛ إذ تقدر ثروته بنحو 13.5 مليار دولار.

وشملت استثماراته قطاعات عديدة؛ أهمها البناء والمقاولات والبنوك والفنادق والنفط والغاز، وتوظف شركاته نحو 40 ألفًا، وقد صنف ثاني أغنى رجل عربي حسب مجلة فوربس الأمريكية عام 2008. ومن أهم شركاته شركة العمودي كورال جروب، وشركة المواكبة للتطوير الصناعي والتجارة عبر البحار (القابضة)، ورئيس مجموعة كورال بتروليوم، وشركة أن إم سي للتنقيب، ومجموعة ميدروك الاستثمارية، وشركة s.d.tv، وشركة abv rock.

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