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عاجل : السعوديون يردون على قصف استهدف الرياض بقصف صنعاء

السبت 04 نوفمبر 2017 11:23 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

ردت القوات الجوية السعودية  مساء يوم السبت بقصف العاصمة اليمنية صنعاء ردا على قصف صاروخي استهدف العاصمة السعودية الرياض.

وقال سكان محليون في العاصمة اليمنية صنعاء لصحيفة "عدن الغد" ان طائرات حربية سعودية قصفت مواقع متعددة وسط صنعاء وباطرافها.

واستهدفت الغارة الجوية معسكر النهدين باطراف صنعاء

وتقصف طائرات حربية سعودية منذ عامين ونصف عشرات الاهداف في صنعاء.

 

 


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