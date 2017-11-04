وزير النقل يطالب السلطات المحلية والاجهزة الأمنية لإيقاف الاعتداءت التي طالت أهم شركة جنوبية

طالب وزير النقل مراد علي الحالمي السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بمحافظة عدن الى التدخل العاجل لإنهاء أعمال البسط العشوائي الذي طال مقرات ومرافق شركة الملاحة الوطنية بمدينة التواهي .

داعياً الى وقف فوري لإعمال البسط التي تجري لأهم مؤسسة وطنية جنوبية ونهب مقدراتها من قبل عدد من ابناء مديرية التواهي .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزير الحالمي بمدير عام شركة الملاحة الوطنية الدكتور عبدالناصر البان ،ظهر السبت بالعاصمة عدن ، دعين الى ضرورة قيام السلطات المحلية بالمحافظة والمديرية والاجهزة الأمنية الى التحرك والقيام بدورهم لإخراج المقتحمين وإيقاف أعمال الاعتداءت التي تسيء لإبناء عدن عامة والتواهي خاصة لإنهاء أحد أهم المؤسسات الجنوبية .

وطالب معالي الوزير من قيادة الشركة الملاحية بضرورة رفع تصور وخطة عمل كاملة لإعادة تفعيل دور شركة الملاحة الوطنية وتمكينها من إعادة نشاطها وانه سيبذل كافة الجهود لتتمكن شركة الملاحة الوطنية من العودة لمازولة نشاطها الاقتصادي .

يذكر بان وزير النقل سبق وان وجه عدة خطابات للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في وقت سابق الى إيقاف أعمال الاعتداءت التي تطال شركة الملاحة الوطنية ،ولكن الجهات الأمنية لم تقم بدورها حتى اللحظة لحماية الشركة من أعمال البسط .

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