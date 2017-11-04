MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 05 نوفمبر 2017 01:45 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير السعودية وفي اول تعليق على اطلاق الصاروخ الباليستي: الحوثيون باتوا يتمتعون بقدرات نوعية
أخبار وتقارير

السعودية وفي اول تعليق على اطلاق الصاروخ الباليستي: الحوثيون باتوا يتمتعون بقدرات نوعية

السبت 04 نوفمبر 2017 10:23 مساءً
الرياض ((عدن الغد) خاص:

صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعه (20:07) من مساء هذا اليوم تم إطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأفاد العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه العاصمة الرياض وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه ولله الحمد من قبل سرايا "البيتريوت" وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا بمنطقة غير مأهولة بشرق مطار الملك خالد الدولي ولم يكن هناك أي إصابات ولله الحمد.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المسلّحة يثبت تورط إحدى دول الإقليم الراعية للإرهاب بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

 


المزيد في أخبار وتقارير
عاجل : السعوديون يردون على قصف استهدف الرياض بقصف صنعاء
ردت القوات الجوية السعودية  مساء يوم السبت بقصف العاصمة اليمنية صنعاء ردا على قصف صاروخي استهدف العاصمة السعودية الرياض. وقال سكان محليون في العاصمة اليمنية
وزير النقل يطالب السلطات المحلية والاجهزة الأمنية لإيقاف الاعتداءت التي طالت أهم شركة جنوبية
  طالب وزير النقل مراد علي الحالمي السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بمحافظة عدن الى التدخل العاجل  لإنهاء أعمال البسط العشوائي الذي طال مقرات ومرافق شركة
السعودية وفي اول تعليق على اطلاق الصاروخ الباليستي: الحوثيون باتوا يتمتعون بقدرات نوعية
صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعه (20:07) من مساء هذا اليوم تم إطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
تجدد الاشتباكات بالبريقة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية الى مديريات اخرى
قائمة بأسماء القيادات العسكرية السعودية التي طالت مناصب مهمة في المملكة
اول فيديو لصاروخ باليستي اطلقه الحوثيون واستهدف منطقة شمال العاصمة السعودية الرياض
من هو ؟:السعودية ترد على الصاروخ الباليستي الذي اصاب الرياض وتقيل مسئول عسكري كبير
المديرة المالية السابقة لهيئة تنظيم النقل البري بعدن تكشف وقائع فساد مهولة
مقالات الرأي
لفتت نظري لهجته المغاربية سألته : هل الأخ مغربي؟! أجاب : هل تقصد المغرب المسمى الجهوي  أم المغرب المسمى
تمهيد: في تجربة البحث والإطار المرجعي منذ التحاقي في مهنة التدريس الجامعي قبل قرابة عشرين عاماً وأنا أفكر
تتعالى أصوت ألصيادين بنداءات النجدة والأستغاثة في أكثر من منطقة ساحلية وتحديداً المناطق الشرقية منها بدايةً
لم نعد نفهم توجهات الأمم المتحدة المعلنة وحتى السرية في التعامل مع قضايا المنطقة، وتحديدا الأزمة اليمنية،
قبل أيام قليلة اتصلت بصديق لي في صنعاء وبدأت حديثي معه بأني لن أسأله عن الأحوال، لأن ذلك أصبح أمرا سمجا لا
منذ بداية الحرب الباردة كانت  الدول الرأسمالية تغبط  الدول  الاشتراكية الشمولية  بمقدرتها على الحد
يعتبر عالم النفس النمساوي الفريد آدلر أن الكائن الإنساني مسكون بعقدة النقص منذ لحظة الإخصاب في رحم الأم،
1// مؤخراً تفاقمت سطوة لصوص نهب مرتبات جنودنا الجنوبيين ، كما وتصاعد صراخ جنودنا من هذا النهب الشرِه والصّلف ،
عندما ذهبت صحيفة الاتحاد الإماراتية تؤسس في تشخيصها عبر افتتاحيتها في تاريخ 29 أكتوبر 2017م أن : ( الانفصال معضلة
اكتظت المواقع الإلكترونية الممولة من التحالف المؤيد للشرعية بالأخبار التي تتحدث عن أنصار المجلس الانتقالي
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الدكتوراة بامتياز للباحث عادل عبدالقوي النمر من جامعة صنعاء
افراح ال الجفري
وفيات
محافظ أبين يبعث برقية عزاء مواساة لاسرة فقيد الوطن المحامي احمد صالح محمد
البقاء لله
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017