قائمة بأسماء القيادات العسكرية السعودية التي طالت مناصب مهمة في المملكة

أصد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية طالت مناصب مهمة في المملكة، أبرزها وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله.



وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عيّن الملك السعودي الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني خلفا لمتعب.



وأنهى الملك أيضا خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبدالله السلطان.

وأمر العاهل السعودي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، دون ذكر سبب ذلك.



وأوضح أنه "استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، ستقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام".



وأضاف أن من مهام هذه اللجنة "التحقيق، وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام".



وأضاف أنه يحق للجنة "الاستعانة بمن تراه مناسبا، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق".



وأفادت الوكالة أنه بحسب القرار الملكي، فإنه "عند إكمال اللجنة مهامها، ترفع للملك تقريرا مفصلا عما توصلت إليه، وما اتخذته بهذا الشأن".

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