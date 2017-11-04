من هو ؟:السعودية ترد على الصاروخ الباليستي الذي اصاب الرياض وتقيل مسئول عسكري كبير
وكالات
أفادت تقارير إخبارية سعودية، اليوم السبت، بإصدار أمر ملكي، بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عياف بدلا منه.
وقالت قناة العربية، إن الملك سلمان “أصدر أمرا ملكيا بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني من منصبه، وتم تعيين الأمير خالد بن عياف بدلا منه”.
وعُين الأمير متعب ،ثالث أبناء الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وزيرًا للحرس الوطني عام 2013 في عهد والده، حيث كان رئيسًا لنفس المؤسسة منذ 2010 قبل أن تتحول إلى وزارة، بأمر ملكي من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ويتبع للوزارة حوالي 100 ألف عنصر، من أفضل الوحدات البرية تجهيزًا في السعودية.
ومن ضمن مهام الحرس الوطني مساندة القوات المسلحة بوزارة الدفاع أثناء الحرب مع عدو خارجي، ومساندة وزارة الداخلية عند اختلال الأمن الداخلي، ومكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية.
ومن مهامه أيضًا، حماية المنشآت الحيوية والإستراتيجية الهامة، والمشاركة في حفظ أمن الحجاج والمعتمرين بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ومشاركة الدفاع المدني في حالة الطوارئ والحروب والكوارث الطبيعية والصناعية والإشعاعية والنووية للمحافظة على الأرواح والممتلكات.
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