اول فيديو لصاروخ باليستي اطلقه الحوثيون واستهدف منطقة شمال العاصمة السعودية الرياض
السبت 04 نوفمبر 2017 09:32 مساءً
الرياض ((عدن الغد) خاص:
الرياض ((عدن الغد) خاص:
ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قوات الدفاع الجوي التابعة للمملكة اعترضت، مساء اليوم السبت، صاروخا باليستيا شمال شرقي الرياض.
وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "سبق" السعودية عدم تسجيل أي أضرار جراء الحادث.
وفي وقت سابق من اليوم أعلن مواطنون في العاصمة الرياض عن سماعهم صوت دوي قوي غير معروف مصدره وأسبابه.
من جهتها، قالت الجهات المعنية إنها تتحرى عن مصدر الصوت، فيما ينتظر صدور توضيح رسمي في وقت لاحق.
وفي غضون ذلك، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية عن إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض.
وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن الصاروخ الباليستي من نوع "بركان إيتش-2"، دون ذكر أي تفاصيل إضافية حول هذا الهجوم.
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