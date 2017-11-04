عاجل :الحوثيون يطلقون صاروخ باليستي صوب العاصمة السعودية الرياض

لفتت نظري لهجته المغاربية سألته :
هل الأخ مغربي؟!
أجاب : هل تقصد المغرب المسمى الجهوي أم المغرب المسمى
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