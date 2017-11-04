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أخبار وتقارير

المصعبي : مايحدث في عدن صراع بالوكالة بين اتباع قطر والإمارات

السبت 04 نوفمبر 2017 08:32 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

قال القيادي الجنوبي علي المصعبي ان الصراع الدائر في مدينة عدن اليوم هو صراع بين اتباع سياسيين لدولتي قطر والامارات بالوكالة .

وحذر "المصعبي" من خطورة هذا الصراع على مستقبل القضية الجنوبية والجنوبيين ككل .

وقال مخاطبا الجنوبيين :" قلنا ابعدوا صوت التحريض والتخوين قالوا  انت منهم وهذا تساهل ،تمترس غبي احمق لصراع بين طرفين بالوكالة اماراتي قطري بإيهام الاغبياء والادوات انه صراع مشاريع والاعلام المدفوع الاجر والتعصب الاعمى لمناصري الطرفين(اشتغلوا) والضحية قضيه وطن وشعب وامور اخرى نخشى ضياعها .

وتابع قائلا :" والمؤسف سوف يصفر الحكم وستجدون الادوات بأمر من الوكلاء لهما يتصافحون في لحظه سيقال انها تاريخيه  لإيقاف صراع بل وقد يتقاسمون المناصب والرتب صراع ماكان له من مبرر غير تقاطع مصالح كل اداه مع الداعم له بمال او سلطه وغير انه يخدم عدو القضية والوطن الجنوبي وشعب الجنوب الابي وهم (صنعاء وقوى المركز شخوص وقوى حزبيه تستخدمها للنفوذ السياسي) اعملوا على ايقاف ذلك ايها الاحرار ان كنتم تعلمون فداحه المجاراة على المجتمع الدولي وتحديدا" بريطانيا ايقاف عبث بعض الشركات التي تعمل على التأجيج وتحديدا" توتال الفرنسية ونسأل الله اللطف والسلامة


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تعليقات القراء
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[1] هذه أخرتها
السبت 04 نوفمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من الوصايه
دول صغيره تتحكم بكم بل وتتفاخرون برجولة غيركم وكلا يظن انه على حق وبالاخير يطلع بعطوط للامارات وقطر ..الهذا الدرجه انتم هينين وتابعين وأمعه ..تتفاخرون برجولتكم وببطولاتكم وبشجاعتكم وبالاخير طلعتم مجرد عملاء للخارج ..وياليتها حتى دول عليها القيمه تليق بكم وبتاريخكم ..اخرتها الامارات وقطر..فلا تستغربوا اذا ظهر منّا من يبعطط للصومال وجيبوتي وبوركينا فاسو..أخس على الرجاله أخس على الوطنيه أخس على التفاخر باقزام..

285717
[2] وانت من تكون ؟؟.......
السبت 04 نوفمبر 2017
شبواني | شبوه
سودالله هل الوجه كل يوم مع واحد كاذب والف كاذب.. ا شكرا عدن الغد

285717
[3] رجعنا للتخبيص
السبت 04 نوفمبر 2017
نجيب الخميسي | عدن
انصار الامارات وعرفناهم.. لكن عيب والف عيب ان نخوّن من ليسوا من اتباع الاولى.. نفهم ان المقصود بانصار قطر هم كل الخونة من الاصلاحيين والارهابيين و من يعترفون بحماس وبحزب الله ولا يقبلون الاعتراف باسرائيل ، وهم كذلك من ينتقدون سياسة الامارات في الجنوب واخفاقها في تحمل الملف الامني داخل العاصمة عدن .. واذا كانت هذه هي الفلسفة للصراع البلطجي في عدن مابين فاسد شرعي وفاسد زنوة، فاين هم المحايدون بالنسبة لك يا مصعبي؟ واين موقع خلايا عفاش المخربة؟ يا مصعبي فكر مليا وبعدين استخدم تعابير صحيحة.. نحنا مالنا ومال قطر والامارات؟ يروحوا ياكلوا التبن بعيدا عنا.. شخصيا فانا اقف على مسافة متساوية من الاثنتين ولم اسلم عقلي لا لقناة الجزيرة ولا لسكاي نيوز.. هدرة المكالف التي يسوقونها على بعضها البعض لا تنفع سوى مع البشر التي تعودت ان تهز روؤوسها بالموافقة على ما هو مطلوب منها ان تقبله.. نحن نريد بالمقام الاول امن وامان ونظام يحترمه الجميع.. ان تحقق ذلك فكلمونا عن استعادة دولة وعن مشروع انفصال عن صنعاء.. وللعلم فقد كنا نطالب بالانفصال عن صنعاء، ولكننا اليوم نفكر في كيفية اصلاح الضالع وابين اولا.. لنفكر كيف نشجع ونقتنع كل مناطقي بأهمية العودة للنضال من منطقته ونعمل سويا من اجل محاربة الارهاب في ابين ومنع تهريب الوقود للحوثيين عبر الضالع.. في الظروف الحالية، نحن اولى بتوفير النفط لمحطات الكهرباء في مناطقنا وتخليص ابين من هذه الفوضى.. واما القضية الجنوبية فحتما ستنال عدالتها وبوسائل لا تحتاج لنضال المناطقيين الفاشلين..

285717
[4] ما هي السيرة الذاتية C.V للاخ علي المصعبي
السبت 04 نوفمبر 2017
مواطن | عدن عاصمة دولة الجنوب العربي ( القادمة )
في عدن من هم اتباع قطر ؟ ومن هم اتباع الامارات ؟ ومن هم اتباع هادي وعلي محسن نائبه ؟ ومن هو الحامل السياسي لهدف شعب الجنوب التواق للحرية واستعادة الدولة الجنوبية المحتلة منذ 7.7.94؟ ومن هم ابطال المقاومة الجنوبية الحقيقيين الذين كانوا في الخنادق يلقنون الغزاة دروسا من اجل انتصار شعب الجنوب كما انهم يواصلون نضالهم في الجبهة السياسية بدون ضجيج اوكلل؟ من هي الابواق الاعلامية التي تطبل و تغني وترقص وتزمر وتنبطح على بطونها لاسيادها وتتولى الشحن الاعلامي ضد دول التحالف العربي الداعمة للمقاومة وشعب الجنوب . من هو صاحب مشروع الاقاليم الذي يريد عودة الجنوب الى باب اليمن ؟ هل فهمت الاقلام الماجورة والابواق الاعلامية الهدامة ؟ بعد كل هذه الحروب وغزو الجنوب وتدميره وموارده البشرية والمادية وكل بنيته ونهب ثرواته والاستمرار في قتل الالاف من ابناء شعب الجنوب .



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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