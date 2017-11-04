طائرات التحالف تدمر مخزن أسلحة وأليات عسكرية للحوثيين في منطقة البرح بالساحل الغربي
السبت 04 نوفمبر 2017 11:13 صباحاً
المخا (عدن الغد) خاص:
المخا (عدن الغد) خاص:
قالت مصادر محلية في جبهة الساحل الغربي، أن غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي، أمس الجمعة، أدت الى تدمير مخزن أسلحة، واليات عسكرية تابعة للمليشيات الانقلابية.
وأفادت المصادر، ان مقاتلات التحالف العربي شنت اربع غارات جوية، تمكنت من تدمير مخزن للأسلحة والذخائر في مواقع قريبة من منطقة البرح غرب تعز، وفي نفس الوقت سقط العشرات من القتلى والجرحى من المليشيات الانقلابية.
كما ادت الغارات لتدمير دبابة اخرجتها المليشيات الحوثية خلف جبل الخزان المطل على منطقة البرح في مديرية مقبنة وفي نفس المكان تم استهداف تجمعات وتعزيزات فوق اطقم عسكرية للمليشيات.
تخوض وحدات من المقاومة الجنوبية والجيش الوطني مدعومة بقوات من التحالف العربي معارك عنيفة مع الحوثيين وقوات صالح في جبهة الساحل الغربي.
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