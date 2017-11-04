وفاة الشيخ القبلي البارز الخضر عبدربه السوادي
السبت 04 نوفمبر 2017 11:04 صباحاً
البيضاء ((عدن الغد)) خاص:
البيضاء ((عدن الغد)) خاص:
توفي مساء الجمعة الشيخ القبلي البارز الخضر عبدربه السوادي بمحافظة البيضاء.
وقالت مصادر مقربة من السوادي لصحيفة "عدن الغد" انه توفي اثر مرض عضال.
والشيخ الخضر عبدربه السوادي من أبرز مشائخ محافظة البيضاء وشيخ قبيلة السواد في مديرية السوادية بالمحافظة .
وكان الشيخ الخضر السوادي من أبرز قادة المقاومة الشعبية حين داهمت المليشيات الحوثية محافظة البيضاء وصمد لعدة أيام في وجه المليشيات وقتل نجله في مواجهات مع الحوثيين التي حاولت اقتحام منزله بالقوة .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها