قيادة موالية لهادي واخرى من الادارة الاماراتية تجتمع بعدن عقب اشتباكات دامية
صورة من الاجتماع يوم الجمعة -عدن الغد
الجمعة 03 نوفمبر 2017 10:56 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
عقد يوم الجمعة اجتماعا ضم قيادات عسكرية موالية للحكومة الشرعية واخرى من الادارة الاماراتية بعدن عقب اشتباكات مسلحة اودت بحياة 6 اشخاص بالبريقة .
وقالت مصادر شاركت في الاجتماع لصحيفة "عدن الغد" ان الجانبان ناقشا الاشكاليات الاخيرة التي نشبت بين قوات موالية للرئيس هادي واخرى تابعة للحكومة الاماراتية بعدن .
واشارت المصادر الى ان القيادات الموالية لهادي طرحت عدد من النقاط الهامة على قيادة القوات الاماراتية بعدن .
واوضحت المصادر ان الجانبان ناقشا فرص تجنب الاحتكاك بين اطراف هذه القوات والسعي للوصول الى قواسم امنية وعسكرية مشتركة .
واندلعت اشتباكات مسلحة بين افراد من اللواء الرابع حماية منشاءات التابع للحكومة الشرعية وبين قوات من الحزام الامني الذي تديره الامارات بالبريقة حيث خلفت الاشتباكات قتلى وجرحى من الجانبين.
تعليقات القراء
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[1] حاكم العسكري لعدن
الجمعة 03 نوفمبر 2017
وطني | اليمن
ارى في الصوره المرفقه للخبر ان ضابط الاما رتي يتراس الاجتماع وكان الضباط الجونبين موظفين لديه
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[2] رد على تعليق رقم 1
السبت 04 نوفمبر 2017
شريف بركات | السويد
هذا الموضوع مايخصك! اذا كان الظابط امرأتي او جنوبي. مسالة جنوبية خاصة..!
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[3] حزب الاصلاح هو الارهاب
السبت 04 نوفمبر 2017
صالح النهدي | حضرموت
لابد من الدعس على كل الاصلاحين الداعمين للارهاب ،فنحن كشعب جنوبي نقف مع الامارات قيادة وشعب ومع مجلسنا الانتقالي وحزامنا الامني وعلى الدحابشه ان يخرصوا
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[4] مرحبا ببريمر اماراتستان
السبت 04 نوفمبر 2017
واحد من الناس | امريكا
كلام المعلق رقم 1 صح واما المعلق رقم 2 متعودة فالقوات الفانوسية تأتمر باوامر الاماراتيين حتى من دون اجتماع. يكفي التليفون. مرحبا ببريمر اماراتستان.
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[5] تعليق
السبت 04 نوفمبر 2017
نسرين | عدن
احسن الإماراتي....ولا...الدحباشي....كفايه 24سنه نهبوا ودمروا كل شئ جميل في الجنوب
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[6] ليس لليمنيين أي تدخل بشئون بالجنوب العربي
السبت 04 نوفمبر 2017
شيخان اليافعي | دولة الجنوب العربي
أوجه التحذير لصاحب المشاركة رقم واحد المسمي نفسه ( وطني اليمن ) وأقول له وطني الجنوب العربي ونحن إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة وبالروح بالدم نفدى الإمارات ومستعدين نسلم السلطة بالجنوب العربي للشيخ محمد بن زايد لأنه حاكم عادل وفي قلبه رحمه وبا يحل الخير علينا من خلال تمسكنا بالإمارات وهذا وطننا نعمل فيه ما نريد ولا نقبل تدخل المجوس اليمنيين لأننا سلمنا لهم الجنوب العربي منذ الإستقلال وإلى اليوم وجرعونا المُر واليوم تُحرم عليهُم أرض الجنوب العربي يدخلوها وفي الأخير أحيي صاحب التعليق رقم 2 لأنه جنوبي أصيل وثائر وغيور على وطنه الجنوب العربي .
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[7] مايفل الحديد الا الحديد
السبت 04 نوفمبر 2017
ابن الجنوب | الوطن الجريح
شكرا امارات الخير نحن في الجنوب نعتمد عليكم لمساعدتنا على التخلص من اتباع عفاش وبن دغر المزروعين في كل مكان ادعموا الابطال بالحزام الامني لتنظيف الجنوب من هولاء العملاء ابطال الحزام يقارعون الارهاب في كل بقاع الجنوب والان اخرها انشاء الله بجبال ابين هولاء الابطال الذين يضحون بارواحهم لاجل الجنوب مش مثل جماعة السرق الذي لاهم لهم سوى السيطره على مناطق الموارد الماليه فقط ليس في قاموسهم تحرير البلد من اعدائه من عفافشه وحوثه وقاعده ابدا الجري وراء الموارد للاستحواذ عليها يا ابطال الحزام الى الامام لاتلتفتوا لنباح السرق وربنا معكم ،
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