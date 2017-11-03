حفل تخريج الدفعة الأولى من دورة صيانة الجوالات بمنطقة تبوك في المملكة العربية السعودية بمحافظة املج

نظمت جمعية البر الخيرية بالرويضات ( املج ) ضمن مشروع كسب يدي لتأهيل الشباب لسوق العمل وبدعم من مؤسسة الجميح الخيرية ، حفل تخريج الدفعة الأولى من دورة صيانة الجوالات ، بتنفيذ وأشراف من قدرات متقدمة للتسويق بالتعاون مع معهد الخوارزمي .

حيث تلقى المشاركون خلال فترة التدريب التي أشرف عليها المستشار الدكتور عياس العيسي، العديد من المعارف والمهارات موزعة على محورين تضمن المحور الأول حول أخلاقيات المهنة ، فيما تضمن المحور الثاني تدريب عملي في صيانة الجوالات .

وفي الحفل الذي اقيم في قاعة الندوات بإسكان الملك عبدالله التنموي سلم خلاله محافظ محافظة املج زياد بن عبدالمحسن البازعي شهادات الدورة على المتدربين بواقع 60 ساعة تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اضافة الى شهادات الشكر والتقدير على المتفوقين والمشاركين.

الجدير ذكرة أن مشروع كسب يدي ينطلق على مرحلتين الأولى تدريب الشباب على صيانة الجوالات وهو ما نحن بصدده الآن أما المرحلة الثانية هي تمكين الخمس الأوائل في الدورة للعمل في الميدان وذلك بتوفير وتجهيز محلات يمارسون فيها ما تعلموه لتصبح مصدر دخل لهم.

حضر الحفل محافظ محافظة املج زياد بن عبدالمحسن البازعي و مدير المشروع بجمعية البر الخيرية بالرويضات كاتب العدل بمحكمة املج الشيخ ياسين البراهيمي ، وممثلي كل من مؤسسة الجميح الخيرية ومعهد الخوارزمي و قدرات متقدمة للتقنية وتسويق التدريب والاستشارات .

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