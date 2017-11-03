بعد إنتهاء الفترة المحددة التي اعلنتها إدارة أمن عدن:- إدارة مرور عدن تعلن الثلاثاء القادم انطلاق الحملة لضبط المركبات الغير مرقمة والغير مجمركة





اعلنت إدارة مرور العاصمة عدن بأنها ستنفذ حملة لضبط المركبات والسيارات الغير مرقمة ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 نوفمبر 2017م بعد انتهاء المهلة المحددة التي اعلنتها ادارة أمن عدن في 22 يوليو الماضي لكافة ملاك المركبات الغير مرقمة والغير مجمركة وكانت فترة كافية وفرت فيها إدارة المرور كافة التسهيلات وفق النظام الإلكتروني الجديد الذي تطبقه في عملها .

وقال مدير إدارة مرور عدن العقيد جمال ديان ان الحملة ستنطلق من يوم الثلاثاء القادم وسيتم ضبط اي سيارة او مركبة غير مرقمة وغير مجمركة وفقا للقانون .

وأكد العقيد ديان بأن الحملة تهدف الى الحد من حالة الفوضى التي تلت وضع ما بعد الحرب وستسهم كثيرا في حفظ النظام وتطبيق القانون في عدن ، وستساعد رجال الأمن من ضبط المخالفين ومن يستخدمون السيارات والمركبات لأعمال خارجة عن القانون .