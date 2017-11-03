قطاع الموارد بالداخلية يتأخر في تنفيذ توجيهات بن عرب بمتابعة تسوية مرتبات المتقاعدين

تأخر قطاع الموارد المالية والبشرية بوزارة الداخلية عن تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بشأن متابعة فوارق تسوية مرتبات الضباط العائدين من التقاعد للتسوية والترقية الصادر بهم قرار جمهوري عام 2013 و 2014.

وأظهرت مذكرة محررة من قبل وزير الداخلية اللواء الركن حسين محمد عرب، بتاريخ 14/9/2017، مرفوعة لوزير المالية، مطالبته بصرف مستحقات فوارق مرتباتهم، بإجمالي مبلغ 148 مليون ونصف تقريبا، وتسلم قطاع الموارد الذي يرأسه اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، صورة من المذكرة، والذي بدوره كلف مساعده اللواء عبد الناصر صبيره.

كما حرر وزير الداخلية مذكرة خاصة موجهة لقطاع الموارد، بتاريخ 25/9/2017، طالبهم فيها باستكمال متابعة الإجراءات الخاصة بالتعزيز المالي لدى وزارة المالية لصرفها ابتداء من شهر سبتمبر 2017، دون تطبيق هذه التوجيهات نتيجة مماطلة القطاع.

وكانت رئاسة الجهاز المركزي للأمن السياسي، قد تسلمت مذكرة من وزير الداخلية، لمتابعة التعزيز المالي الخاص بالضباط المنتسبين لها، وترجمت توجيهات الوزير عمليا، مما أسفر عن بدء صرف التسويات من يوم أمس الخميس 3 نوفمبر، في حين يتباطأ قطاع الموارد عن متابعة تسوية منسوبيه الضباط العائدين من التقاعد لدى المالية، منذ شهرين، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والسخط العارم.. متوعدين باتخاذ خطوات تصعيدية في حال تأخر صرفها عن الأسبوع المقبل.

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