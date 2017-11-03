استعدادات جماهيرية في سقطرى لاستقبال هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي
حديبو ((عدن الغد)) خاص:
أعلنت اللجنة التنظيمية للمجلس الإنتقالي في محافظة أرخبيل جزيرة سقطرى جاهزيتها لاستقبال قادة المجلس في زيارتهم المنتظرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة التنظيمية الشيخ رأفت علي إبراهيم في تصريح صحفي إن اللجنة وبإشراف مباشر من عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي اللواء الركن سالم عبدالله عيسى السقطري ورئيس المجلس الإنتقالي فرع سقطرى الأستاذ ناظم بن قبلان عقدت خلال الأسبوع الماضي سلسلة اجتماعات في عاصمة المحافظة حديبو خصصت للإعداد والتحضير لإنجاح فعاليات الحشد الجماهيري في سقطرى لاستقبال هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي.
وعبر الشيخ رأفت إبراهيم عن ثقته بنجاح هذه الزيارة التاريخية المرتقبة لأرخبيل سقطرى التي سيقوم بها القائد الرمز المناضل اللواء الركن قاسم الزبيدي ورفاقه، داعيا مختلف أطياف المجتمع السقطري إلى الاحتشاد وحسن الاستقبال الذي يليق بمقامهم.
من : فضل حبيشي
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