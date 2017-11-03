استعدادات جماهيرية في سقطرى لاستقبال هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي

أعلنت اللجنة التنظيمية للمجلس الإنتقالي في محافظة أرخبيل جزيرة سقطرى جاهزيتها لاستقبال قادة المجلس في زيارتهم المنتظرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية الشيخ رأفت علي إبراهيم في تصريح صحفي إن اللجنة وبإشراف مباشر من عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي اللواء الركن سالم عبدالله عيسى السقطري ورئيس المجلس الإنتقالي فرع سقطرى الأستاذ ناظم بن قبلان عقدت خلال الأسبوع الماضي سلسلة اجتماعات في عاصمة المحافظة حديبو خصصت للإعداد والتحضير لإنجاح فعاليات الحشد الجماهيري في سقطرى لاستقبال هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي.

وعبر الشيخ رأفت إبراهيم عن ثقته بنجاح هذه الزيارة التاريخية المرتقبة لأرخبيل سقطرى التي سيقوم بها القائد الرمز المناضل اللواء الركن قاسم الزبيدي ورفاقه، داعيا مختلف أطياف المجتمع السقطري إلى الاحتشاد وحسن الاستقبال الذي يليق بمقامهم.

من : فضل حبيشي

المزيد في أخبار وتقارير السفير مارم يلتقي الفرقة الفنية التي احيت احتفالية ذكرى اكتوبر ونوفمبر بمسرج الهناجر بالقاهرة التقى ظهر يوم 31/10/2017 سعادة السفير الدكتور / محمد على مارم - سفير الجمهورية اليمنيه في جمهورية مصر العربي بالفنانين من ممثلين ومطربين ومخرجين يمنيين المتواجدين عدن: «الأجندات المتضاربة» تسعَّرَ اشتباكات البريقة تقاذف كلٌّ من «الحزام الأمني» وقيادة حراسة اللواء الرابع، الاتهامات حول المسبّب في اندلاع الاشتباكات العنيفة التي دارت بينهما في مدينة البريقة بعدن وخلّفت البنك الدولي يوافق على مشروع استعادة الخدمات في اليمن بـ 150 مليون دولار أعلن البنك الدولي اليوم عن الموافقة على مشروع جديد يهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية في بعض المدن اليمنية الأكثر تضررا من الصراع. ويهدف المشروع الجديد، الذي