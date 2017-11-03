بن دغر : لن نسمح بسقوط الجمهورية في صنعاء والوحدة في عدن

قال رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر ان الحوثيين يدعون حقاً إلهياً بحكم اليمن مؤكدا ان هذا الفكر الكهنوتي قضت عليه جمهورية1962،ولن نسمح بسقوط الجمهورية في صنعاء ولن نسمح بسقوط الوحدة في عدن حد قوله .

وكان بن دغر يتحدث إلى قيادات مؤتمرية في لقاء عقد يوم الخميس.

وفي اللقاء اكد بن دغر ان المؤتمر الشعبي العام حزب الغالبية من أبناء اليمن، وحزب الوطن كله، والاعتداء على مقراته أو مقرات اي حزب سياسي آخر أمر مرفوض ومدان.

وأضاف قائلا :" المؤتمر الشعبي العام يقف مع القوى السياسية الشريفة بخندق واحد ضد ميليشيا الحوثي الانقلابيةوحليفها صالح من أجل استعادة الدولة والنظام الجمهوري

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