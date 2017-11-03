بن دغر : لن نسمح بسقوط الجمهورية في صنعاء والوحدة في عدن
الجمعة 03 نوفمبر 2017 03:13 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر ان الحوثيين يدعون حقاً إلهياً بحكم اليمن مؤكدا ان هذا الفكر الكهنوتي قضت عليه جمهورية1962،ولن نسمح بسقوط الجمهورية في صنعاء ولن نسمح بسقوط الوحدة في عدن حد قوله .
وكان بن دغر يتحدث إلى قيادات مؤتمرية في لقاء عقد يوم الخميس.
وفي اللقاء اكد بن دغر ان المؤتمر الشعبي العام حزب الغالبية من أبناء اليمن، وحزب الوطن كله، والاعتداء على مقراته أو مقرات اي حزب سياسي آخر أمر مرفوض ومدان.
وأضاف قائلا :" المؤتمر الشعبي العام يقف مع القوى السياسية الشريفة بخندق واحد ضد ميليشيا الحوثي الانقلابيةوحليفها صالح من أجل استعادة الدولة والنظام الجمهوري
تعليقات القراء
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[1] المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وجهان لعملة واحدة اسمها الجمهورية العربية اليمنية أي أنهما حزبا الإحتلال اليمني للجنوب العربي في صيف 94م وكلاهما تعلم ركوب الأمواج بشكل جيد ولذا فعلى الجنوبيين الذين يحملون مشروع التحرر والإستقلال واستعادة الدوله ان يحذروهما وأن يتوقعوا منهما في لحظة أن يوجها عناصرهما الى الساحات وهم يحملون العلم الجنوبي .. والخلاصه انه لا مكان لأحزاب ا الإحتلال اليمني في الجنوب العربي الحر ولذا ولأن الجنوب العربي يتسع لكل أبناءه فأن الإنتماء لأحزاب الإحتلال اليم
الجمعة 03 نوفمبر 2017
المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وجهان لعملة واحدة اسمها الجمهورية العربية اليمنية أي | المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وج
المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وجهان لعملة واحدة اسمها الجمهورية العربية اليمنية أي أنهما حزبا الإحتلال اليمني للجنوب العربي في صيف 94م وكلاهما تعلم ركوب الأمواج بشكل جيد ولذا فعلى الجنوبيين الذين يحملون مشروع التحرر والإستقلال واستعادة الدوله ان يحذروهما وأن يتوقعوا منهما في لحظة أن يوجها عناصرهما الى الساحات وهم يحملون العلم الجنوبي .. والخلاصه انه لا مكان لأحزاب ا الإحتلال اليمني في الجنوب العربي الحر ولذا ولأن الجنوب العربي يتسع لكل أبناءه فأن الإنتماء لأحزاب الإحتلال اليمني يعتبر خيانة وطنيه وعلى كل الجنوبين الذين يشعرون بالإنتماء للجنوب العربي وربطتهم في السابق مصلحة ما بأحد أحزاب الإحتلال اليمني عليهم ان يعلنوا صراحة إنسلاخهم عن أحزاب الإحتلال اليمني وحلها في الجنوب العربي ويشكلون أحزابا جنوبية وطنية خالصة وينظوون تحت سقفها ولا غبار في ذلك وليعلموا ان كل أنواع الألعاب اصبحت مكشوفه وأن دولة اتحاد الجنوب العربي قادمة لا محاله.
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[2] الله المستعان على هذا
الجمعة 03 نوفمبر 2017
فاعل خير | عدن
حجب
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[3] بن دغر لا يمتلك من الامر شيئا
الجمعة 03 نوفمبر 2017
المحرمي |
لا يأخذ من الرجل مايقال شخص يتحرك بمفرده لا يمتلك من الامر شيئا تاريخه معروف اين توجد المصلحة تجده لذلك الكلام يكون له تأثير عندما يأتي من شخصية قوية تتمتع بالتفاف الجماهير حولها اما بن دغر لا خوف من كلامه فهو مصلحي ولا استبعد ان ينظم غدا الى المجلس الانتقالي الجنوبي
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[4] السئوال من هوا معك في الجنوب في منطق الوحده والمزايده من أجل المصلحة
الجمعة 03 نوفمبر 2017
الوحيشي | ابين
الجنوبيين هم أكثر الناس دعوا للوحدة ولاكن انت وغيرك من من يستفزو الناس بهذا الأسلوب سيخسرون لأن الوحدة قضي عليها في مهدها كانوا يأملوا اي الجنوبيين في دولة الوحدة دولة مؤسسات دولة مدنية, ولآكن في الجنوب 25 سنه والشعار ألأستراتيجي الوحدة اليمنية ,بينما أصحاب الوحدة أو الموت لهم 25 سنة يجهزو من اجل الحرب على الجنوبيين وهذا ما حصل , لاكننآ لانريد من يفتخر ويزايد ببيع الجنوب مجددا لزبانية عفاشكم وسيدكم حتى الشعب في الشمال لايحترم غير صديق العمر , الزعيم ,والسيد, والشيخ , ولهذا لم يتحملوا وجود الجنوبيين بينهم وانقضوا عليهم بحرب ضروس تعاون معها من الجنوبيين من لهم ثأر سياسي وعلى كل حال كل جنوبي يعرف يا سيادة رئيس الوزراء انكم تعملون لأجل ولي النعمة ولمصلحة شخصية غير وطنية ونحن هنا في عدن والجنوب ذوقتنا ألأمرين نكاية لمطالب شعب ترعرعت في ثناياه وكنت من اصحاب الجاه والقيمة المكتسبة في حينه لاكن قدر النظام ألآخر أن يعمل لك غسل دماغ واصبحت تذوق الجنوبيين أسواء من ما عمل به الأنظمة العفاشية ولاكنه المصلحة لقد انتهت الوطنية التي كنت أحد اركانها في الماضي القريب وفي الزمن الجميل
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[5] واين ال فايف مليار يا حرامي
الجمعة 03 نوفمبر 2017
حبوب حبيب المحبوب | عدن
رجعهاء يا سافل. وبعدين اتفلسف
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[6] شهداء الجنوب العربي اسقطوا وحدة همج قبائل اليمن
الجمعة 03 نوفمبر 2017
منير محمد | عدن
ان بن غدر نفسه يعرف ويقر على نفسه انه من مرتزقة طفيليات السياسة في الحزب الأشتراكي الدموي الشمولي اليمني وهو ربيب اامجرم الزيدي عفاش بن غدر امثاله لذين فرطوا في الجنوب العربي منذ 1967 وارتكاب جربمة قتل وسحل علماء الدين الحضارم هو ورفاقه الأشتراكين الدموين ارتكبوا جريمة الوحدة العشوائية واباحوا للزيود واخونجي اليمن احتلال الجنوب العربي ونهب ارضه وثرواته وارتكاب جريمتي حربي 1994 و 2015 وقتل العزل الجنوبين خلالث ثورتهم السلمية منذ 2007 ونشروا الفساد ....... كل هذه الجرائم تدين بن غدر امثاله من الذين يرتبطون بعمالة للنظام اليمني القبلي العنصري القبلي ضد شعب الجنوب وماقوله انه لن يسمح بسقوط مأسماه بالوحدة الا اقرار منه وادانه له فشهداء ودماء جرحى ونضال شعب الجنوب اطهر من بن غدر وامثاله عملاء النظام اليمني العنصري القبلي بكل مكوناته من مؤتمري عفاش اخونجي اليمن الأرهابين المتدثرين بغطاء ورقة التوت التي تخفي فساد واجرام ماتسمى بالشرعية اليمنية ...
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[7] لا نحتاج الى كلام
الجمعة 03 نوفمبر 2017
د عبد الكريم اسعد | الجنوب
بغض النظر عمن تمثله كنا سنكون معك لو استطعت ان تعطي اي معنى لكلامك في المناطق الجنوبية التي حررها الابطال وصرت بسببهم رئيسا للحكومة لكنك لم تمنح الجنوب سوى المزيد من المعاناة
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[8] اعطوه الجواب القوي حرقوا مقرات الحزب في عدن والمحافظات
الجمعة 03 نوفمبر 2017
محمد النهدي | الجنوب العربي حضرموت
بأنشودة شو يقدر يسوي هذا السلحه والله مايقدر يسوي شي والذي في راْسه شي نريد نعرف من هم وأرجو رفع العلم الجنوبي فوق كل بيت وشارع وهذا الحقير هو من اجبن الناس نعرفه ونعرف اصله الردي هو يعرف انه لإمكان له بالجنوب فهو متمسك بأسياده الزيود بر من ارض الاحرار ياجرار
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[9] الاعتراف بالشرعيه معلق بتحرير صنعاء فان فشلت فلا حاجه لاحد بهذه الشرعيه الهامله التى لها رصيد دولاري مسروق ولارصيد شعبى
الجمعة 03 نوفمبر 2017
جنوبى جدا | الجنوب الحبوب
سينتهى الامر بن دغر ومنظومه فساد الشرعيه خارج سياق الاحداث غير مقبولين فى الجنوب وصنعاء ابعد ان انختبتهم لفظتهم
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[10] هذا المهجن حثاله المجتمع
الجمعة 03 نوفمبر 2017
سعيد الخضر | الجنوبي العربي : شبوة
الجنوب العربي قادم بإذن الله ...اما بن دغر عليه النوم جيداً لكي يستكمل حلمه
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