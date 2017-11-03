رئيس مجلس نقابات شركة النفط : اوضاع الشركة في عدن مستقرة ومطلوب تكاثف وتعاون الجميع لتجاوز أزمة المشتقات النفطية الراهنة

واختتم الهويدي تصريحه قائلا : " للامانة ولايخفى على احد ان فخامة الاخ المناضل الجسور / عبدربه منصور هادي ومعه دولة الاخ / د . احمد عبيد بن دغر يبذلان جهودا كبيرة وطيبة في المتابعة والتوجيه بهدف تذليل اي صعوبات او عراقيل تواجه عمل كل من قيادة شركة النفط بعدن ومعها قيادة شركة مصافي عدن -- ولكن يبدوا ان لوبي الفساد لايريد لهاتين الشركتين الوطنيتين والعريقتين ان تقوم لهما قائمة ، ولذلك مطلوب تعاون الجميع وبمن فيهم موظفي الشركتين لرأب الصدع والترفع عن اي خلافات بهدف التصدي للوبي الفساد الذي لم يألوا جهدا من جانبه في تتبيط الهمم ، علما باننا ومن خلال لقاءاتنا المتكررة مع قيادة شركة النفط بعدن كنا قد سمعنا من قبل المدير العام للشركة وعودا بنجاوز الازمة الراهنة مع الاطلاع على الجهود المبذولة من قبل قيادة الشركة في سبيل المساهمة في ازالة الهم الاكبر والمتمثل في توفير مادة الديزل الخاصة بمحطات توليد الكهرباء وذلك خلال اقصر فترة زمنية ممكنة ، اضافة للجهود التي بذلها الاخ المدير العام للشركة في جانب تجفيف بؤر ومنابع الفساد بهدف النهوض بواقع الشركة ومستوى الخدمات المقدمةةمن قبلها للمواطن نحو الافضل مع ضمان عدم تاخير اي مستحقات للعاملين في الشركة وتحت اي ظرف كات من الظروف ، وهو الامر الذي نرى بانه يدفعنا اليوم لطمأنة الجميع وفي مقدمتهم العاملين بالشركة حتى نكرس جهودنا في سبيل العمل ورفع مستوى اداء الشركة والارتقاء بمستوى انشطتها التجارية والتسويقية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ومنها ضمان العيش الكريم ، وحقيقة ان املنا كبير في تفهم الجميع لمدى حساسية الوضع الذي نمر به والذي يتطلب عدم ممارسة اي ضغوطات ا القيام باي أعمال احتجاجية او اعتصامات في هذه المرحلة الحرجة التي نجدد تأكيدنا بانها تتطلب رص الصفوف جنبنا الى جنب جميعنا الى جانب قيادة شركة النفط لما فيه مصلحة العمل والشركة وبما يرفع المعاناة عن كاهل المواطنين