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رئيس مجلس نقابات شركة النفط : اوضاع الشركة في عدن مستقرة ومطلوب تكاثف وتعاون الجميع لتجاوز أزمة المشتقات النفطية الراهنة

الجمعة 03 نوفمبر 2017 02:56 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
 اوضح رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للجان النقابية الخاصة بعمال وموظفي شركة النفط على مستوى الجمهورية ان اليومين الماضية كانت قد شهدت لقاءات وتحركات مكثفة من قبل المجلس كان منها ترتيب عدد من اللقاءات المتواصلة مع قيادة شركة النفط في العاصمة عدن ممثلة بالاخ / ناصر مانع بن حدور والذي تم تكريس اللقاء معه لمناقشة سبل تجاوز أزمة المشتقات النفطية الحالية والخيارات المفتوحة لدى قيادة الشركة والكفيلة بانهاء معاناة المواطنين وتكبدهم تكاليف شراء المشتقات النفطية باسعار اكثر من اللازم من السوق السوداء .. فضلا عن مناقشة الطرق الكفيلة ايضا لضمان توفر مرتبات العاملين بالشركة وكافة استحقاقاتهم ومستحقاتهم المالية .
 
 
واضاف عبدالله قائد مسعد الهويدي في تصريح صحفي له اليوم بقوله : " للامانة نقولها وبالفم المليان ان لمسناه حقيقة من واقع تواصلنا واتصالاتنا خلال الايام الماضية .. ان قيادة الشركة اليوم بعدن تبذل جهودا طيبة وملموسة في سبيل المساهمة في انهاء ازمة المشتقات النفطية بالرغم من ان هذا ليس من اختصاص الشركة التي تتلخص مهمتها وفق القانون في عملية ( تسويق ) المشتقات النفطية وبالرغم من ( الطعنات ) التي توجه للشركة من هنا وهناك من قبل اطراف نافذة لايهمها سوى محاربة الشركة وقيادتها الناجحة " .
 
 
وتابع الهويدي : " ولهذا فاننا اليوم ومن خلال تصريحنا هذا الذي نوجهه لموظفي الشركة قبل المواطن نقول دعونا من الترهات التي يحاول ( البعض ) وبكل اسف الخوض في غمارها ولنترفع معا عن سفاسف الامور فمعطيات المرحلة الراهنة الدقيقة والحساسة تتطلب من الجميع التحلي بضبط النفس وروح المسئولية في مواجهة نتائج الوضع القائم في الزمان والمكان وذلك حتى نضمن جميعا الخروج من الازمة بطريقة سلسة وعاجلة وبأقل الخسائر مع وضع كافة الاحتمالات والخيارات في متناول اليد " .
 
 
واختتم الهويدي تصريحه قائلا : " للامانة ولايخفى على احد ان فخامة الاخ المناضل الجسور / عبدربه منصور هادي ومعه دولة الاخ / د . احمد عبيد بن دغر يبذلان جهودا كبيرة وطيبة في المتابعة والتوجيه بهدف تذليل اي صعوبات او عراقيل تواجه عمل كل من قيادة شركة النفط بعدن ومعها قيادة شركة مصافي عدن -- ولكن يبدوا ان لوبي الفساد لايريد لهاتين الشركتين الوطنيتين والعريقتين ان تقوم لهما قائمة ، ولذلك مطلوب تعاون الجميع وبمن فيهم موظفي الشركتين لرأب الصدع والترفع عن اي خلافات بهدف التصدي للوبي الفساد الذي لم يألوا جهدا من جانبه في تتبيط الهمم ، علما باننا ومن خلال لقاءاتنا المتكررة مع قيادة شركة النفط بعدن كنا قد سمعنا من قبل المدير العام للشركة وعودا بنجاوز الازمة الراهنة مع الاطلاع على الجهود المبذولة من قبل قيادة الشركة في سبيل المساهمة في ازالة الهم الاكبر والمتمثل في توفير مادة الديزل الخاصة بمحطات توليد الكهرباء وذلك خلال اقصر فترة زمنية ممكنة ، اضافة للجهود التي بذلها الاخ المدير العام للشركة في جانب تجفيف بؤر ومنابع الفساد بهدف النهوض بواقع الشركة ومستوى الخدمات المقدمةةمن قبلها للمواطن نحو الافضل مع ضمان عدم تاخير اي مستحقات للعاملين في الشركة وتحت اي ظرف كات من الظروف ، وهو الامر الذي نرى بانه يدفعنا اليوم لطمأنة الجميع وفي مقدمتهم العاملين بالشركة حتى نكرس جهودنا في سبيل العمل ورفع مستوى اداء الشركة والارتقاء بمستوى انشطتها التجارية والتسويقية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ومنها ضمان العيش الكريم ، وحقيقة ان املنا كبير في تفهم الجميع لمدى حساسية الوضع الذي نمر به والذي يتطلب عدم ممارسة اي ضغوطات ا القيام باي أعمال احتجاجية او اعتصامات في هذه المرحلة الحرجة التي نجدد تأكيدنا بانها تتطلب رص الصفوف جنبنا الى جنب جميعنا الى جانب قيادة شركة النفط لما فيه مصلحة العمل والشركة وبما يرفع المعاناة عن كاهل المواطنين

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رئيس مجلس نقابات شركة النفط : اوضاع الشركة في عدن مستقرة ومطلوب تكاثف وتعاون الجميع لتجاوز أزمة المشتقات النفطية الراهنة
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