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أخبار وتقارير

صحيفة سعودية تكشف عن تفاصيل مبادرة بريطانية لوقف الحرب في اليمن

الجمعة 03 نوفمبر 2017 10:46 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:

قالت صحيفة عكاظ السعودية ان بريطانيا تعتزم طرح مبادرة سلام يمنية جديدة خلال الايام القليلة القادمة.

وبحسب الصحيفة فإن المبادرة السياسية تتضمن الكثير من الافكار التي تضمنتها خطة وزير الخارجية الامريكية السابق "جون كيري".

واشارت الصحيفة الى ان المبادرة السياسية تتضمن شقين الاول سياسي والثاني انساني لكنها لاتتضمن شقا عسكريا .

وقالت الصحيفة ان الحكومة اليمنية ابدت تحفظا حيال هذه المبادرة وقبل طرحها موضحة ان دولا من ضمن الخمس الدول ذات العضوية في مجلس الامن تدعم تحفظ الحكومة حيال هذه المبادرة .


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