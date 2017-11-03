عبدالكريم قاسم : قادة الميليشيات بعدن سيجرون الجنوب صوب حرب بالوكالة

قال القيادي في الحراك الجنوبي عبدالكريم قاسم فرج ان قادة الميليشيات التي ترفض التحول الى جيش وطني حقيقي والانضمام الى المؤسسات الامنية هم من يسعون لادخال الجنوب في حرب بالوكالة.

وكان فرج يتحدث عن اشتباكات مسلحة شهدتها البريقة مؤخرا مساء الخميس بين فصائل مسلحة وخلفت 6 قتلى على الاقل.

وقال "فرج":" اردنا بعد الحرب ان يكون لنا جيشا وطنيا و مؤسسة امنية وطنية فالذين لم يوافقوا على ذلك هم اصحاب المليشيات التي لا تخضع لسلطان الدولة و هؤلاء هم من أخر و يؤخر الإستقرار في عدن و هؤلاء من سيدخل عدن و المناطق المحررة في الجنوب في حروب بالوكالة ليس لليمن عامة و لا للجنوب خاصة مصلحة فيها.

المزيد في أخبار وتقارير رئيس مجلس نقابات شركة النفط : اوضاع الشركة في عدن مستقرة ومطلوب تكاثف وتعاون الجميع لتجاوز أزمة المشتقات النفطية الراهنة اوضح رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للجان النقابية الخاصة بعمال وموظفي شركة النفط على مستوى الجمهورية ان اليومين الماضية كانت قد شهدت لقاءات وتحركات الجنرال يُسعّر جبهة نهم: هل تنجح «فرصته الأخيرة»؟ للمرة الرابعة منذ سيطرة قواته على معسكر الفرضة في فبراير من العام 2016م، يزور اللواء علي محسن الأحمر جبهة نهم شرق صنعاء. اعتلى مرتفعاً في جبال يام نهار الأربعاء، العوبثاني: اليمن تمتلك براءة اختراع في الفساد بالقطاع النفطي قال الناشط الحضرمي عبدالله عوض العوبثاني، إن اليمن باتت تمتلك براءة اختراع في الفساد بالقطاع النفطي في بعض الطرق أو الوسائل، سواء من قبل الشركات أو الحكومة أو

تعليقات القراء





