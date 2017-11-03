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أخبار وتقارير

حيدر العطاس : جهود سياسية جنوبية كبيرة سترى النور قريبا

الجمعة 03 نوفمبر 2017 10:34 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
حيدر ابوبكر العطاس

حيدر أبو بكر العطاس (مواليد 1939).اخر رئيس وزراء لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . ولد بمدينة حريضة محافظة حضرموت.

حائز على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة بمصر.

ساهم في تأسيس فرع حركة القوميين العرب بحضرموت 1960. وانضم إلى الجبهة القومية لتحرير الجنوب العربي المحتل منذ تأسيسها.

انتخب عضواً في اللجنة المركزية للتنظيم السياسي للجبهة القومية العام 1972، كما اُنتخب عضواً في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني وفي المؤتمر الأول للحزب عضواً في المكتب السياسي، أعلى هيئة للحزب في فبراير 1985، ثم عين في منصب رئيس الوزراء في فبراير/شباط 1985. انتخب رئيساً لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في فبراير 1986 بعد احداث 13 يناير 1986م بعد عزل الرئيس السابق علي ناصر محمد بعد احداث دامية دامة عشرة ايام تقريبا.

عين رئيساً لوزراء أول حكومة بعد تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 واستمر في المنصب حتى 1994.

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بشر القيادي الجنوبي ومستشار الرئيس عبدربه منصور هادي  حيدر ابوبكر العطاس الجنوبيين بان هناك جهود سياسية جنوبية تسعى لإحداث حالة من التوافق الجنوبية سترى النور قريبا .

وقال "العطاس" في اتصال هاتفي مع السياسي والكاتب عبدالرحمن الخضر انه يجب على الجنوبيين الا يقلقوا وينتظروا خروج جهود سياسية جنوبية تجرى حاليا  وستخرج الى النور قريبا .

واكد العطاس ان  هناك جهود سياسية كبيرة صادقة تسعى للوفاق والاتفاق نحو ما يخدم قضية شعبنا حد قوله.


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تعليقات القراء
285533
[1] رجل يكذب
الجمعة 03 نوفمبر 2017
المعلاوي | عدن
لاتصدقوه هو رجل تعود الكذب طوال حياته. وكان يلعب على كل الحبال المحلية والأجنبية. وهو ليس مهندسا بالمرة وانما يحمل شهددة دبلوم قسم كهرباء بمعهد شبرا الفني بمصر. ولم يسبق لنا أن سمعنا له رأي فني على الاطلاق عندما كان وزيرا للاشغال. رجل مشبوه فأبتعدوا عنه.

285533
[2] رجل يكذب
الجمعة 03 نوفمبر 2017
المعلاوي | عدن
لاتصدقوه هو رجل تعود الكذب طوال حياته. وكان يلعب على كل الحبال المحلية والأجنبية. وهو ليس مهندسا بالمرة وانما يحمل شهددة دبلوم قسم كهرباء من معهد شبرا الفني بمصر. ولم يسبق لنا أن سمعنا له رأي فني على الاطلاق عندما كان وزيرا للاشغال. رجل مشبوه فأبتعدوا عنه.

285533
[3] حياك الله .. وواثقون من جهودكم لمافيه لم الشمل والخير لقضية الجنوب المستقل القادم .
الجمعة 03 نوفمبر 2017
عبدالوكيل الحقاني | الجنوب الفيدرالي إقليم حضرموت المستقل
شكرا دولة العطاس على طمأنة ابناء الجنوب بهذا الخبر . وهذا يدل على متابعتكم لماهوحاصل اليوم بالجنوب وحرصكم على لم الشمل وهو ليس بجديد عليكم . والعمل على التصدي لزارعي الفتن بين الجنوبيين .. والجنوب ينتظر منكم بعمل الكثير والمزيد للخروج بالقضية الجنوبية الى الأمام من خلال الاتفاق فيما بين القيادات باختيار قيادة واحدة تمثل الجنوب في أي مفاوضات قادمة.. _____ ولا .. شوف ( أم ديك ) الدنبوعي جاهز ودجاجته ( المكاويه ) جالسه على( أم بيض ) محفشه. وبكره باتسمع .. قيق قاق.. وباتشوف ( أم فراخ ) جالسين على ( أم طاوله ) باسماء قيادات( أم حراك ) جنوبي مفرخ مثل ماحصل في مؤتمر أم حوار سابق . 0000

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[4] تحية احترام وتقدير عالى لسيادتكم
الجمعة 03 نوفمبر 2017
الدحم | الجنوب
محبه وتقدير عالى ويثقه عاليه فى شخصكم الكريم سيادة رئيس دولة الوزراء حيدر ابوبكر العطاس .



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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