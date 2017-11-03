

تلقت صحيفة عدن الغد بيانا من السكرتير الخاص لدولة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العطاس وجاء فيه.

بسم الله الرحمن الرحيم

(ياايها الذين آمنوا اذا جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين" صدق الله العظيم.

تداولت بعض مجموعات الواتس آب خبر مختلق اشاعه شخص مجهول مغرض مدعيا اتصاله بشخصي وحديثي معه بشأن بعض قضايا الشأن العام اقحم فيها اسم دولة المنهدس. حيدر ابوبكر العطاس رئيس الوزراء الأسبق ومستشار فخامة رئيس الجمهورية، وكذا فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي حفظه الله، و بما ان المصدر حوى عدد من الأدعاءات والأفتراءات اقحم فيها اسم دولته ، ونظرا ان الخبر بني على عدد من الأختلاقات والأفتراءت ليس لها اي اساس من الصحة اصلا، علما بأنني غير مخول بالحديث او التصريح بأسم دولة المهندس حيدر ابوبكر العطاس مستشار رئيس الجمهورية، لذا اجدني مضطر بدحض تلك الأدعاءات والتأكيد ان ذلك الخبر مكذوب جملة وتفصيلا.. داعيا الجميع عدم نقل وتداول مثل هذه الأدعاءات والأكاذيب او التعاطي معها، والأعتماد فقط على ما ينقل عن دولة المستشار من تصريحات رسمية فحسب.

والله من وراء القصد...

ابوبكر عبد الله العطاس

السكرتير الخاص لدولة المهندس حيدر ابوبكر العطاس مستشار رئيس الجمهورية

المزيد في أخبار وتقارير بيان هام من السكرتير الخاص لدولة المهندس حيدر ابوبكر العطاس تلقت صحيفة عدن الغد بيانا من السكرتير الخاص لدولة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العطاس وجاء فيه.بسم الله الرحمن الرحيم (ياايها الذين آمنوا اذا جاءكم فاسق بنباء الخبر الذي لم يتوقع اليمنيون ان يقرأوه ولو بعد الف عام لم يتوقع اليمنيون خلال السنوات الماضية ان يطالعوا خبرا صحفيا ولو بعد الف عام ولكنهم وبعد عامين من اندلاع الحرب قرأوه على صدر العشرات من وسائل الإعلام المحلية . وكان قيادة السلطة المحلية بعدن تدين منع سالمين من دخول مبنى المحافظة وتدعو ابناء عدن لاتخاذ موقف ادانت قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن منع القوات الامنية التي تسيطر على مبنى المحافظة وكيل محافظة احمد سالم ربيع علي (سالمين) من دخول المبنى لمباشرة مهام عمله

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