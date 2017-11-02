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الخبر الذي لم يتوقع اليمنيون ان يقرأوه ولو بعد الف عام

تم الاتفاق على ضرورة إعطاء اللاجئين اليمنيين في مقديشو حقوقهم بشكل كامل أسوة باللاجئين في بقية الأقاليم الصومالية.
الخميس 02 نوفمبر 2017 11:49 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

لم يتوقع اليمنيون خلال السنوات الماضية ان يطالعوا خبرا صحفيا ولو بعد الف عام ولكنهم وبعد عامين من اندلاع الحرب قرأوه على صدر العشرات من وسائل الإعلام المحلية .

وكان الخبر بعنوان سفير اليمن يبحث مع الصومال أوضاع اللاجئين اليمنيين في مقديشو.

ولسنوات طويلة ظل اليمنيون يقرأون الخبر بالمعكوس ويحكي لقاء السفير الصومالي في اليمن بالمسئولين للتباحث حول وضع الالاف من اللاجئين الصومال.

وقبل ايام  بحث سفير اليمن لدى مقديشو فضل الحنق، مع وكيل وزارة الخارجية الصومالية علي محمد علي ورئيس الهيئة الوطنية للاجئين أحمد نور أوضاع اللاجئين اليمنيين في الصومال بشكل عام وفي مقديشو بشكل خاص.

وتم الاتفاق على ضرورة إعطاء اللاجئين اليمنيين في مقديشو حقوقهم بشكل كامل أسوة باللاجئين في بقية الأقاليم الصومالية.

كما عبر السفير عن تقديره للصومال على استقبالها للاجئين اليمنيين والاهتمام بقضاياهم.


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الخبر الذي لم يتوقع اليمنيون ان يقرأوه ولو بعد الف عام
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تعليقات القراء
285526
[1] الظلم ظلمات والله يمهل ولا يهمل.
الجمعة 03 نوفمبر 2017
واحد من الناس | امريكا
الظلم ظلمات والله يمهل ولا يهمل. اول من انظلم العدنيون فتم طردهم من وظائفهم وبيوتهم وتشردوا في كل مكان. كانوا اول اللاجئين ولا بد أن يأتي الدور على من ظلمهم. لا بد أن ينتصر الله لابناء عدن. ادعوا معي يا ابناء عدن وبناتها وكرروا دعاء العدني المظلوم ########################## مرحبا بالصواريخ مرحبا بالبوازيك مرحبا مرحبا. اولا احمد ربي واشكرك على تحقيق الجزء الاول من دعوتي بأن بتهور الفوانيس. وانا في انتظار استجابته لدعوتي في أن تفرح العصا بين الظالمين اولاد ستين كلب حتى اوفي بنذري بصيام 30 يوما. عندما نشرت دعاء العدني المظلوم ضحك الشيوعيون الضليعة وقالوا : دعوة ....... احبائي في عدن انظموا الي في تكرار دعاء العدني المظلوم وسينصركم الله على أعدائكم الذين اذلوكم وشردوكم وسرقوا اراضيكم واموالكم ووظائفكم وحتى مقاومتكم. سينصركم الله حتى دون أن تحركوا اصبعا او تطلقوا رصاصة واحدة. من لا يقدر على صيام 30 فيمكن أن ينذر قيمة تخزينة قات وينوي في نذره أن يصرفها على عائلته فيشتري لهم بها قليل من الفاكهة او سمك او لحم فقد اتفق العلماء على أن من الجائز صرف قيمة النذر على العائلة ما دام قد نوى صاحب النذر ذلك. ######################################### اللهم احمدك واشكركم على استجابتك لدعوتي دعوة المظلوم العدني. اللهم زيد جماعة الفانوس تهورا وتكبرا وتجبرا واجعلهم لا يتوقفون عن استفزاز الحكومة الشرعية. نذر علي صيام 30 يوم اذا قرحت العصا بين الزمرة والأطعمة قبل نهاية هذا العام وروت دمائهم النجسة ارض عدن الطاهرة. يارب لنا فترة نعيش في نكد وما شعرنا باي فرح من يوم 13 يناير 1986 . اللهم فرحنا باقتتالهم. احبتي ابناء عدن كرروا دعاء المظلوم العدني عند القيام وعند الذهاب الى المنام. وهذه صيغة الدعاء: {{ اللهم اضرب اليافعي بالضالعي واضرب الضالعي بالابيني. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج عدن وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى ولحج العبدلية منهم سالمين. اللهم بحق جاه سيدنا محمد المصطفى استجب لدعاء هذا العدني فإنه مظلوم وحتى من الذكر محروم وان ذكروه قالوا من عرب 48 كما هو عنهم معلوم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. يا رافع السماء بدون عمد نراها، لا ترحمهم ابدا ونقصهم عددا بل لا تبقي منهم احدا. يا عالم الغيب والشهادة زلزل هؤلاء القردة الذين للسلطة عبدة ومزقهم شر ممزق ولا تجعل لهم مخرج لا من تاقة ولا ولجة ولا من باب ولا من سدة. اللهم سلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمهم وكلما قالوا كفى زدهم ثم زدهم ثم زدهم. يا خالق النور والظلام يا جاعل ديننا الاسلام مزق لحومهم وحطم العظام واجعلهم بعد ذلك ركام فوق ركام حتى يعرفوا معنى الموت الزوآم. اسالك بالعصر وباسمائك الحسنى كلها وباسمك الاعظم الذي اذا دعيت به استجبت وبكل اسم هو لك احتفظت به في علم الغيب عندك او انزلته على عبد من عبادك أن لا يعرف لاي منهم قبر وانثرهم نثر في الجو ولا تسمح لذرات أجسامهم أن تسقط حتى في البحر. يا مجيب دعاء المظلومين اجب دعوتي وبرد مهجتي واكشف كربتي وارني فيهم عجائب قدرتك في الحاضر منهم والغائب الا من تاب عن قريب وطلب العفو والصفح من عدن واهلها وتقرب اليك بالصلوات والصدقات من اجلها وقال اللهم اجعلني من اهلها. آمين ثم آمين ثم آمين يا عادل يا ذو الجلال والاكرام يا منتقم يا جبار يا ارحم الراحمين}} اقرأ المزيد من عدن الغد | منع رفع صورة الرئيس هادي اعلى مقر شرطة بعدن واحراقها واطلاق نار http://adenghd.net/news/282779/#ixzz4vnvivhwY



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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