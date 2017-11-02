الخبر الذي لم يتوقع اليمنيون ان يقرأوه ولو بعد الف عام
عدن((عدن الغد) خاص:
لم يتوقع اليمنيون خلال السنوات الماضية ان يطالعوا خبرا صحفيا ولو بعد الف عام ولكنهم وبعد عامين من اندلاع الحرب قرأوه على صدر العشرات من وسائل الإعلام المحلية .
وكان الخبر بعنوان سفير اليمن يبحث مع الصومال أوضاع اللاجئين اليمنيين في مقديشو.
ولسنوات طويلة ظل اليمنيون يقرأون الخبر بالمعكوس ويحكي لقاء السفير الصومالي في اليمن بالمسئولين للتباحث حول وضع الالاف من اللاجئين الصومال.
وقبل ايام بحث سفير اليمن لدى مقديشو فضل الحنق، مع وكيل وزارة الخارجية الصومالية علي محمد علي ورئيس الهيئة الوطنية للاجئين أحمد نور أوضاع اللاجئين اليمنيين في الصومال بشكل عام وفي مقديشو بشكل خاص.
وتم الاتفاق على ضرورة إعطاء اللاجئين اليمنيين في مقديشو حقوقهم بشكل كامل أسوة باللاجئين في بقية الأقاليم الصومالية.
كما عبر السفير عن تقديره للصومال على استقبالها للاجئين اليمنيين والاهتمام بقضاياهم.
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