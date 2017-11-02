السفير مارم يلتقي الفرقة الفنية التي احيت احتفالية ذكرى اكتوبر ونوفمبر بمسرج الهناجر بالقاهرة

التقى ظهر يوم الثلاثاء سعادة السفير الدكتور / محمد على مارم - سفير الجمهورية اليمنية في جمهورية مصر العربي بالفنانين من ممثلينه ومطربين ومخرجين يمنيين المتواجدين منهم في جمهورية مصر العربية ومعهم المستشارة / عائشة العولقي - مدير المركز الثقافي اليمني الذين قد أحيوا حفل (اليمن تاريخ عريق) بمناسبة حلول أعياد الثورة اليمنية الذكرى الـ 55 لثورة 26 سبتمبر والذكرى الـ 54 لثورة 14 أكتوبر والثلاثون من نوفمبر عيد الجلاء في يوم الخميس الماضي الموافق 26/10/2017 بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وقد تباحث معهم بشفافية حول الدور الكبير والذي قاموا به في تقديم بلادهم وتمثيل بلادهم خير تمثيل إيمانا منهم جميعا بفكرة أن الفنون والثقافة تصلح ما أفسدته السياسة إضافة إلى أن الفن والثقافة هي التي تُعرف العالم تاريخ اليمن وتراثها وتمحو آثار الحرب المأساوية في اليمن والأزمات الحالية وتصدر فكرة أن الفنان اليمني والإنسان اليمني باقٍ على الأرض يدعو إلى السلام لليمن من خلال الإسكتش المسرحي بعنوان (رسالة سلام) إخراج الفنان / قاسم عمر وتمثيل (كريمة مختار – ريدان رياض – يوسف مقبل – عدي أنعم – مهند الرديني) ومن خلال الفيلم الوثائقي (اليمن تاريخ عريق) تأليف / المستشار عائشة العولقي – إخراج / عمار الناجي - وقد تناول الحفل فقرات فنية غنائية مع الفنانين (حمادة أحمد قاسم – زكريا المسعودي – على مجاهد – يوسف كامل – فاطمة القباطي – محمد فايز – ياسر هزاع – فدوى سالم – سهيل اليمن) .

وقدم سعادة السفير الشكر لطاقة عمل هذا الحفل فردا فردا وفي مقدمتهم المستشارة / عائشة العولقي التي كانت تعمل بدون أي إمكانيات بل تعتبر إمكانيات شحيحة جدا وبالرغم من هذه الظروف الصعبة فقد قدموا اليمن ومثلوها خير تمثيل .

كما ناقش معهم بعض القضايا والمشاكل الشخصية التي يعانوا منها وقام بحل الكثير منها وأتفق معهم على تبني دورات في اللغة الانجليزية والفرنسية ودورات فنية للشباب والشابات في الغناء والعزف والتمثيل والأمور الفنية مثل المونتاج ووعد بدعم المركز الثقافي اليمني من إمكانيات مادية وفنية كالأجهزة التي تسهم في العمل الثقافي والفني وقدم لهم هدية متواضعة لجهودهم الكبير حيث وعدهم بوقوف كامل مع الفن والفنانين والمثقفين في المركز الثقافي اليمني وفي نهاية اللقاء كان الكل سعيد لاهتمام السفارة بالجانب الثقافي والفني اليمني المتواجد في جمهورية مصر العربية .

*من زياد بن محمد

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