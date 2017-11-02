الإمارات تعلن “استشهاد” أحد جنودها في اليمن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، “استشهاد” الجندي أول عبدالله أحمد عبدالله الحوسني، أثناء أداء واجبه باليمن.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، إن “الجندي استشهد أثناء أداء مهمته ضمن عمليات قوات التحالف العربي؛ الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن“، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ويشنَّ التحالف العربي لدعم الشرعية منذ الـ 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية في اليمن ضد ميليشيات الحوثي وصالح، في محاولة لمنع سيطرة الحوثيين وحلفائهم، على كامل البلاد، بعد سيطرتهما على العاصمة صنعاء، ومناطق أخرى بقوة السلاح.