فريق مؤسسة مواهب يغادر مطار سيئون متجه الى تركيا للمشاركة في البطولة العربية للذاكرة

برعاية محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني .. غادر فريق مؤسسة مواهب حضرموت المكلا للمشاركة في البطولة العربية للذاكرة المقامة في إسطنبول بتركيا من الفترة 5-6 نوفمبر من الشهر الجاري .

حيث يشارك الفريق في بطولة الذاكرة في نسختها السادسة وهي بطولة مفتوحة للعالم العربي بمعايير دولية بإشراف مؤسس البطولة العربية للذاكرة الدكتور رياض بن صوشة وعدد من الخبراء في مجال الذاكرة الخارقة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة مواهب شاركت في البطولة العربية الثالثة للذاكرة التي أقيمت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في عام 2015م وحققت المركز الاول بين المشاركين من اليمن .