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هيئة الأراضي تكشف أطماع المتاجرين بأراضي الدولة

الخميس 02 نوفمبر 2017 11:29 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:

أصدرت رئاسة الهيئة العامة للأراضي من مقرها بالعاصمة عدن بيانا بشأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من بذاءات وافتراءات واساءة لشخص رئيس الهيئة الاستاذ / انيس بن عوض باحارثة .

 

وقالت رئاسة الهيئة ان ما يتم تداوله يقف خلفه عناصر حاقدة دأبت على المتاجرة بأراضي الدولة والاستحواذ على مواقع الخدمات والمصالح العامة.

 

نص بيان  رئاسة الهيئة العامة للأراضي :

تابعنا مايتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من بذاءات وافتراء واساءة لشخص رئيس الهيئة الاستاذ / انيس بن عوض باحارثة تقف خلفها عناصر حاقدة دابت على المتاجرة باراضي الدولة والاستحواذ على مواقع الخدمات والمصالح العامة .. والتي شعرت مؤخرا بأن اطماعها معرضة للخطر نتيجة لتصدي الأخ رئيس الهيئة لمحاولتها المستميتة خلال الفترة الماضية لتمرير ملفات فساد للإستحواذ على أراضي الدولة في عدن ورفض كل الضغوط التي مارستها بالاغراءات تارة والتهديد تارة اخرى.

 

وتوكد الهيئة بأنها بصدد الانتهاء من تجهيز الدفعة الأولى من تلك الملفات تمهيدا لاحالتها إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق والمسألة ومحاسبة مرتكبيها ..ونشير ان  العمل مستمر لاستكمال وثائق عدد من ملفات الفساد التي طالت مساحات كبيرة من أراضي الدولة والمنطقة الحرة وبئر فلو الممدارة وغيرها فضلا عن تزوير العقود والتلاعب بالمخططات والاجراءات للاضرار بالمصالح العامة والخاصة .

 

ونؤكد لكم ان الوثائق هي البرهان والقضاء هو الحكم... كما نؤكد للجميع ان تلك الافتراءات لن تثني الهيئة عن المضي قدما في جهود ايقاف العبث وتصويب الاختلالات المتجذرة منذ عقود لتجفيف منابع الفساد التي تتحرك من خلالها تلك العناصر ومن يقف خلفها من مافيا الاراضي مهما حاولت التستر خلف عناوين مختلفة للاساءة للاخ رئيس الهيئة وتلفيق الافتراءات التي وصلت حد التشكيك والانتقاص من جهود وقدرة الاجهزة الامنية بقصد التحريض وايهام عامة المواطنين بالمساس بانجازات ابطال الجيش والمقاومة وتضحيات الشهداء والجرحى في مواجهة الحرب الظالمة التي شنها تحالف المليشيات الانقلابية.

 

ونحن على يقين بأنه كما انتصر الشرفاء من المقاومة والجيش الوطني في عدن على الميليشيات الحوثية العفاشية سننتصر اليوم معا للقضاء على فساد الاراضي لذلك تهيب الهيئة من كل المواطنين الابلاغ عن أي حالة استيلاء أو بسط على اراضي الدولة أو من لديه أي وثائق تثبت تورط أشخاص أو كيانات ارسالها لمكتب رئاسة الهيئة الكائن في مديرية المعلا مبنى الاسكان سابقا او عبر الفاكس :

( 02243930_02241916)

 

اخيرا ندعو وسائل الاعلام إلى مساندة جهود الهيئة والسلطة المحلية لحماية اراضي الدولة ومواقع المصالح والخدمات العامة وايقاف العبث وغل ايادي العابثين ولصوص الاراضي.


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هيئة الأراضي تكشف أطماع المتاجرين بأراضي الدولة
أصدرت رئاسة الهيئة العامة للأراضي من مقرها بالعاصمة عدن بيانا بشأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من بذاءات وافتراءات واساءة لشخص رئيس الهيئة الاستاذ /




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