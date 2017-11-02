الجريري : هادي يد عفاش الأمينة ولم يعترف بالحراك الجنوبي أصلاً حتى يعترف به اليوم

رد السياسي الجنوبي الدكتور "سعيد سالم الجريري" رئيس تيار مثقفون من أجل جنوب جديد، على التسريبات التي تناولتها وسائل اعلام محلية عن توجيه "الرئيس اليمني التوافقي السابق عبدربه منصور هادي" بإجراء تغيير هام في ((وثيقة)) تحالف القوى السياسية الداعمة للشرعية ضد الانقلاب، يعترف فيها بالحراك الجنوبي السلمي ممثلاً للقضية الجنوبية.

وقال "الجريري" أن "هادي" يد عفاش الأمينة، لم يعترف بالحراك الجنوبي أصلاً حتى يعترف به اليوم أو ينسجم مع حركة الشارع الجنوبي وإرادته، فرفع علم وحدته على جبل مران أقرب إلى خياله، من رفع علم الحرية على جبل شمسان!

وأكد "الجريري" أن من يمثل إرادة الجنوب لا ينتظر اعترافاً منه أو من أولئك اللصوص، مشيراً" من يقول لهادي إن توافقيته هناك لا تعني شرعيته هنا.

وأوضح "الجريري" قائلاً : أن "عبدربه" كارثي على صنعاء كما على عدن، من سابع آلاف المستحيلات أن يأتي منه إجراء سويّ في الحالة الطبيعية فما بالك وهو يتعامل بردّة الفعل محاطاً بأعداء الجنوب من كل جانب، معتقداً أنه رئيس بحق، متناسياً أن صنعاء لم ترأسه إلا نكاية بالجنوب لا حباً في عبقريته السياسية التي لا يوجد مثلها في البلاد، فيما كان الجنوب مدركاً مكر أولئك، فرفضَ مسرحية ترئيسه التي انقلب سحرها على الساحر نفسه، فأذاقهم الويل مضاعفاً، بحقد قل نظيره!.

وتساءل "الدكتور الجريري: قائلاً : خبر تناقلته وسائل الإعلام عن مصدر موثوق، هكذا قيل في المتداول، لكن ما عبدربه هذا وما هذا التحالف الداعم؟! ومن قال لهم إن الجنوب واستقلاله مازال يُسمى "قضية جنوبية"؟!".

*من أحمد محمد باعباد