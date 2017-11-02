MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 02 نوفمبر 2017 02:45 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير قيادة التحالف العربي تلتقي مشائخ ووجهاء مديرية المحفد بمحافظة أبين
أخبار وتقارير

قيادة التحالف العربي تلتقي مشائخ ووجهاء مديرية المحفد بمحافظة أبين

الخميس 02 نوفمبر 2017 11:17 صباحاً
عدن ( عدن الغد ) خاص :

التقت قيادة التحالف العربي بعدن يوم الأربعاء مشائخ ووجهاء مديرية المحفد بمحافظة أبين وذلك للأستماع الى ما تحتاجه المديرية من مشاريع مؤكدين عزمهم على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والبنى التحتية.

 

وفي مستهل اللقاء الذي أتى ضمن إطار مساعي التحالف العربي الرامية للالتقاء بالقبائل والمشائخ الجنوبية وتنسيق العمل المشترك ، رحبت قيادة التحالف العربي بالمشائخ والأعيان والوجهاء من أبناء مديرية المحفد الذين قدموا إلى عدن لعقد هذا اللقاء.

 

وأشاد قادة التحالف بالمواقف الشجاعة لابناء المحفد خاصة وأبين عامة في التصدي لقوى الانقلاب ممثله بمليشيات الحوثي والمخلوع صالح وكذلك تعاونهم في الحرب على الإرهاب ، والتي كان اخارها تعاونهم مع الحملة الأمنية الأخيرة على الجماعات الإرهابية في مديرية المحفد اخر معاقل الارهاب بأبين.

 

كما أكدت قيادة التحالف العربي بأنهم وبعد الاستماع الى المشائخ والوجهاء سوف تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع في مجال التعليم والصحة بالإضافة الى اعتماد محطة كهرباء جديدة للمديرية.

 

من جانبهم أشاد مشائخ ووجهاء وأعيان المحفد بالمواقف الأخوية الصادقة والمشرفة لقيادة التحالف العربي الى جانب أبناء أبين خصوصا والجنوب عموما ، مثمنين الدور الريادي للإمارات في دعمها لمختلف المجالات منذ انطلاق عاصفة الحزم.

 

واثنوا على الجهود الداعمة للحرب على الارهاب في محافظة أبين ومديرية المحفد بوجه خاص وتطهيرها من الإرهاب ، والتي كان للامارات دور بارز فيها ، مؤكدين وقوفهم إلى جانب التحالف العربي حتى تحقيق كامل أهداف عاصفة الحزم.

 

شاكرين قيادة التحالف على ابداء دعمهم للمديرية وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في العديد من الجوانب الخدمية التي ستخدم أبناء المديرية ، بعد أن اندحر منها الإرهاب ، الذي كان يشكل عائق امام التنمية.


المزيد في أخبار وتقارير
فريق مؤسسة مواهب يغادر مطار سيئون متجه الى تركيا للمشاركة في البطولة العربية للذاكرة
برعاية محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني .. غادر فريق مؤسسة مواهب حضرموت المكلا للمشاركة في البطولة العربية
سياسي جنوبي : من يعارضون تمثيل الحراك الجنوبي للقضية الجنوبية شعروا بخطر اقتراب هادي من تهديد حلمهم في تمثيل الجنوب !
اتهم سياسي جنوبي بعض الجنوبيين الذي ثاروا على القرار الذي اتخذه الرئيس عبدربه منصور هادي باعتبار الحراك الجنوبي الممثل الوحيد عن القضية الجنوبية . وقال الكاتب
هيئة الأراضي تكشف أطماع المتاجرين بأراضي الدولة
أصدرت رئاسة الهيئة العامة للأراضي من مقرها بالعاصمة عدن بيانا بشأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من بذاءات وافتراءات واساءة لشخص رئيس الهيئة الاستاذ /




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
اشهار مرتقب لتحالف قوى سياسية جنوبية
عادل اليافعي : هذه أسوأ صورة في تاريخ الجنوب
مجلس كلية الآداب يعرب عن قلقه من البسط على حرم الكلية
انفجار عبوة ناسفة في رتل عسكري بمدينة مودية بأبين ولا اصابات
اغتيال مساعد في الشرطة الجوية بمطار سيئون في مدينة شبام
مقالات الرأي
قرر الرئيس دعوة الحراك الجنوبي ، ليس قرار بل دعوة وليست للحراك فالحراك ثورة بل لأفراد في الحراك .    يكون
بسقوط الريال اكتملت حلقة السقوط ، لم يعد هناك ما يمكن أن يسقط ، هناك شيء واحد ينتظر الجميع وهو غرق السفينة ..
قبل نصف قرن من الزمان وفي مرحلة النضال الوطني ضد المستعمر البريطاني كان للعلماء والدعاة والمصلحين قصب السبق
عندما تتدهور قيمة اي عملة وطنية وبشكل دراماتيكي و متسارع وفي اي بلد كان مندمج اقتصاديا مع الخارج 
في زيارتي إلى الرياض ومن ثم إلى اليمن أُتيحت لي الفرصة للقاء نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض نوابه،
لا كهرباء، وكثيرا أيضا لا ماء، ناهيك عن غياب الأمن والرواتب وغيرها من المبكيات الكثير. إذن ما الحل؟ نرى أن
لا يوجد شعب كشعبنا الجنوبي صبور على حكومته الفاشلة في ادارة الدولة ، تلك الحكومة المشهود لها بفساد وصل الى
مشهدٌ مرعب يتنادى له أهلنا في عدن دونما إدراك للسيناريو المُعد لهم في الخفاء والكواليس برغم انهم أصحاب حق في
قرار الرئيس هادي اليوم الغريب والمفاجئ والذي يتجاهل ان الحراك الجنوبي شعبيا قد فوض المجلس الانتقالي، بدأ
الإعلان هو مجموعة من الكلمات والصور , الغرض منها التأثير على الفرد وتثبيت اختياره على المعروض أمامه ,
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك التعيين
شكر وتقدير
وفيات
عزاء ومواساة
الشيخ المفلحي يعزي في وفاة الحاج عبدالرحيم سعيد الثوير الشاعري
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017