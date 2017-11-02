عادل اليافعي : هذه أسوأ صورة في تاريخ الجنوب

نشر الإعلامي الجنوبي عادل اليافعي صورة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث وصف الصورة بأنها أسوأ صورة في تاريخ الجنوبيين .

وتحسر الإعلامي عادل اليافعي على غدر الشماليين لتوقيع الوحدة اليمنية وعملية غدرهم لها، مشيراً إلى أن هذه الصورة ستظل عالقة في أذهان كل جنوبي إلى قيام الساعة .

وقال اليافعي في تغريدته على تويتر :"أسوأ صورة في تاريخنا القديم والحديث ومنذ الخليقة وستبقى عالقة في اذهاننا حتى الساعة عندما سلمنا لهم وطن ثم غدروا بِنَا مرات ومرات ومرات !".