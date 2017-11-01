وقعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان في مصر ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في اليمن بروتكول تعاون في إطار تفعيل الدعوة التي أطلقتها مؤسسة ماعت في أكتوبر الجاري لتأسيس التحالف الدولي للسلام والتنمية ،وذلك ضمن سلسلة البروتوكولات الجاري توقيعها مع عدد من المنظمات غير الحكومية في عدة دول من اجل تأسيس ” التحالف الدولي للسلام والتنمية ” منها تونس ، اسبانيا ، سويسرا ، النمسا ، اليونان ، إيطاليا ، الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب ، لبنان ، الكويت ، اليمن ، السودان ، السويد ، فلسطين، العراق.

ويتضمن البروتكول عزم كلا الطرفين تنفيذ أنشطة تهدف إلى تحقيق غايات التحالف والمتمثلة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان ومواجهة محاولات تقويض السلام وعمليات العنف والإرهاب والترويع ، والعمل بفاعلية من خلال المنتديات والآليات الأممية والإقليمية والوطنية لوقف انتشار تلك الممارسات التي تناهض القيم الإنسانية وتهدد السلام العالمي ، والدعوة لتحسين السياسات العامة المتعلقة بدعم السلام ومناهضة العنف والإرهاب والتطرف.

المزيد في أخبار وتقارير ماعت والاعلام الاقتصادي يوقعان بروتكول تعاون لتأسيس التحالف الدولي للسلام وقعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان في مصر ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في اليمن بروتكول تعاون في إطار تفعيل الدعوة التي أطلقتها مؤسسة ماعت في وفد من الصحفيين يزور الاسير المرقشي المعتقل في زنازين الانقلابيين بصنعاء قام وفد من الصحفيين صباح اليوم بزيارة خاصة إلى عميد الاسرى الجنوبيين الاسير احمد عمر العبادي المرقشي والذي يقبع في زنازين الاحتلال اليمني والذي تم اعتقاله على اشهار مرتقب لتحالف قوى سياسية جنوبية علمت صحيفة (عدن الغد) ان تحالف جنوبي كبير داعم للشرعية ومشروع الدولة الاتحادية سيتم اشهاره قريبا . وقالت مصادر جنوبية بالعاصمة السعودية الرياض ان التحالف