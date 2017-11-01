ماعت والاعلام الاقتصادي يوقعان بروتكول تعاون لتأسيس التحالف الدولي للسلام
(عدن الغد) خاص:
وقعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان في مصر ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في اليمن بروتكول تعاون في إطار تفعيل الدعوة التي أطلقتها مؤسسة ماعت في أكتوبر الجاري لتأسيس التحالف الدولي للسلام والتنمية ،وذلك ضمن سلسلة البروتوكولات الجاري توقيعها مع عدد من المنظمات غير الحكومية في عدة دول من اجل تأسيس ” التحالف الدولي للسلام والتنمية ” منها تونس ، اسبانيا ، سويسرا ، النمسا ، اليونان ، إيطاليا ، الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب ، لبنان ، الكويت ، اليمن ، السودان ، السويد ، فلسطين، العراق.
ويتضمن البروتكول عزم كلا الطرفين تنفيذ أنشطة تهدف إلى تحقيق غايات التحالف والمتمثلة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان ومواجهة محاولات تقويض السلام وعمليات العنف والإرهاب والترويع ، والعمل بفاعلية من خلال المنتديات والآليات الأممية والإقليمية والوطنية لوقف انتشار تلك الممارسات التي تناهض القيم الإنسانية وتهدد السلام العالمي ، والدعوة لتحسين السياسات العامة المتعلقة بدعم السلام ومناهضة العنف والإرهاب والتطرف.
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