قام وفد من الصحفيين صباح اليوم بزيارة خاصة إلى عميد الاسرى الجنوبيين الاسير احمد عمر العبادي المرقشي والذي يقبع في زنازين الاحتلال اليمني والذي تم اعتقاله على خلفية مهاجمة قوات الامن المركزي لمقر صحيفة الايام انذاك.



حيث التقى وفد الصحفيين وهم الصحفي سمير حميد والصحفي رشيد حداد من خلف القضبان في مقابلة صحفية مع المرقشي والاطلاع على حالته الصحية وتطرقت في المقابلة المسجلة بالصوت والصورة حول قضية الاسير المرقشي السياسية وكذا الاوضاع العامة في الشمال والجنوب.

الاسير احمد عمر المرقشي الذي تم اسرة واعتقاله وايداعه في عاصمة دولة الاحتلال صنعاء والذي مازال إلى يومنا هذا اسير الموقف والثبات والكلمة في زنازين الاحتلال.

نطالب المنظمات الدولية ومنظمة حقوق الانسان بالنظر إلى قضية المرقشي الذي تم اعتقالة واسرة وتعذيبة دون وجهة حق.

*من عبدالرقيب السنيدي

المزيد في أخبار وتقارير ماعت والاعلام الاقتصادي يوقعان بروتكول تعاون لتأسيس التحالف الدولي للسلام وقعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان في مصر ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في اليمن بروتكول تعاون في إطار تفعيل الدعوة التي أطلقتها مؤسسة ماعت في وفد من الصحفيين يزور الاسير المرقشي المعتقل في زنازين الانقلابيين بصنعاء قام وفد من الصحفيين صباح اليوم بزيارة خاصة إلى عميد الاسرى الجنوبيين الاسير احمد عمر العبادي المرقشي والذي يقبع في زنازين الاحتلال اليمني والذي تم اعتقاله على اشهار مرتقب لتحالف قوى سياسية جنوبية علمت صحيفة (عدن الغد) ان تحالف جنوبي كبير داعم للشرعية ومشروع الدولة الاتحادية سيتم اشهاره قريبا . وقالت مصادر جنوبية بالعاصمة السعودية الرياض ان التحالف