علمت صحيفة (عدن الغد) ان تحالف جنوبي كبير داعم للشرعية ومشروع الدولة الاتحادية سيتم اشهاره قريبا .

وقالت مصادر جنوبية بالعاصمة السعودية الرياض ان التحالف الجنوبي الجديد سيضم عشرات المكونات من قوى الحراك الجنوبي السلمي والمقاومة الجنوبية والأحزاب السياسية والكتلة الجنوبية في مجلس النواب والكتل الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر الرياض بالإضافة الى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة وجمعيات المتقاعدين الجنوبيين.

ويقوم مشروع وثيقة التحالف الجنوبي الجديد على ثلاثة مبادئ رئيسية هي: دعم شرعية الرئيس هادي المنتخبة، والتمسك بالشراكة الوطنية بين الجنوب والشمال في بناء الدولة الاتحادية، وتمثيل الجنوب في المحافل السياسية وفقا للمرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا.

التحضير لهذا التحالف الجنوبي يجري منذ أشهر في لقاءات تشاورية تمت في عدن والرياض وعواصم عربية أخرى، ومن المتوقع ان يتم اشهاره خلال شهر نوفمبر الجاري.

المزيد في أخبار وتقارير ماعت والاعلام الاقتصادي يوقعان بروتكول تعاون لتأسيس التحالف الدولي للسلام وقعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان في مصر ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في اليمن بروتكول تعاون في إطار تفعيل الدعوة التي أطلقتها مؤسسة ماعت في وفد من الصحفيين يزور الاسير المرقشي المعتقل في زنازين الانقلابيين بصنعاء قام وفد من الصحفيين صباح اليوم بزيارة خاصة إلى عميد الاسرى الجنوبيين الاسير احمد عمر العبادي المرقشي والذي يقبع في زنازين الاحتلال اليمني والذي تم اعتقاله على اشهار مرتقب لتحالف قوى سياسية جنوبية علمت صحيفة (عدن الغد) ان تحالف جنوبي كبير داعم للشرعية ومشروع الدولة الاتحادية سيتم اشهاره قريبا . وقالت مصادر جنوبية بالعاصمة السعودية الرياض ان التحالف