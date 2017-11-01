اشهار مرتقب لتحالف قوى سياسية جنوبية
الرياض (عدن الغد) خاص:
علمت صحيفة (عدن الغد) ان تحالف جنوبي كبير داعم للشرعية ومشروع الدولة الاتحادية سيتم اشهاره قريبا .
وقالت مصادر جنوبية بالعاصمة السعودية الرياض ان التحالف الجنوبي الجديد سيضم عشرات المكونات من قوى الحراك الجنوبي السلمي والمقاومة الجنوبية والأحزاب السياسية والكتلة الجنوبية في مجلس النواب والكتل الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر الرياض بالإضافة الى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة وجمعيات المتقاعدين الجنوبيين.
ويقوم مشروع وثيقة التحالف الجنوبي الجديد على ثلاثة مبادئ رئيسية هي: دعم شرعية الرئيس هادي المنتخبة، والتمسك بالشراكة الوطنية بين الجنوب والشمال في بناء الدولة الاتحادية، وتمثيل الجنوب في المحافل السياسية وفقا للمرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا.
التحضير لهذا التحالف الجنوبي يجري منذ أشهر في لقاءات تشاورية تمت في عدن والرياض وعواصم عربية أخرى، ومن المتوقع ان يتم اشهاره خلال شهر نوفمبر الجاري.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها