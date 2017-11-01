إعلاميو مودية: ندين ونستنكر العملية الإرهابية التي استهدفت سيارة مدير الإعلام بقنبلة يدوية

سيارة الصوفي عقب تعرضها للإستهداف مساء يوم الاحد -عدن الغد

أدان إعلاميو مودية العمل الإرهابي الجبان الذي تعرض له الأستاذ أنور الصوفي مدير مكتب الاعلام في مديرية مودية ورئيس لجنة صرف الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بالمدينة حيث استهدف مجهولون منزله بقنبلة يدوية تم رميها امام منزله في حي العماير مساء يوم الاحد الماضي.

وقالوا انه تم رمي قنبلة يدوية واستهدفت سيارة الأستاذ أنور الصوفي المتوقفة امام منزله حيث اصيبت السيارة بأضرار بالإضافة إلى سيارة واقفه في نفس المكان حيث وبثّ صوت الانفجار حالة من الخوف والهلع في نفوس السكان المدنيين لاسيما الأطفال والنساء منهم.

وأعلنوا عن تضامنهم مع الأستاذ الصوفي، كما طالبوا شركة إيبكس (abex) بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بسيارة الصوفي رئيس لجنة صرف الحوالات النقدية لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية بالمدينة.

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